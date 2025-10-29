«Служить можно, пить нельзя?»: Индустрию удивили планы продавать алкоголь с 21 года
Продажа алкоголя с 21 года заставит молодежь искать его в интернете, сказал в эфире НСН Игорь Косарев, назвав инициативу Минздрава «фетишем».
Повышение возрастного порога продажи алкоголя с 18 до 21 года не оздоровит нацию, а сыграет на руку продавцам нелегальной продукции, заявил в интервью НСН президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
По данным СМИ, в Минздраве России считают, что употреблять алкоголь можно только с 21 года. При этом в ряде регионов ЦФО депутаты поддержали идею продавать алкоголь с 21 года. Косарев считает эту бессмысленной.
«В стране очень эффективно действует рынок нелегальной интернет-торговли алкоголем, поэтому реально ограничить его потребление запретом продаж до до 21 года в магазинах с лицензией не получится. Тем более, что молодые ребята это как раз то самое поколение, которое в основном покупает все в интернете. Эта идея носит характер некого фетиша, предложение "для галочки": мы выступаем за это, выполняем свою работу по снижению алкоголизации населения, а есть от таких мер реальное снижение алкоголизации или нет - никого не интересует. Авторы идеи прекрасно понимают, что ни к чему позитивному инициатива не приведет. Алкогольная индустрия тоже относится к запретам, которые не выполнить, негативно, потому что при росте нелегального оборота, который непременно произойдет из-за запрета, увеличивается и частота отравлений людей. Будут повторяться такие страшные случаи, как в Ленинградской области, в Сочи или в Тольятти. Индустрия за то, чтобы не было незаконной конкуренции со стороны бутлегеров и за то, чтобы алкоголь был проверенным и легальным», - подчеркнул эксперт.
При этом он выразил недоумение, почему выбран возраст 21 год.
«Человека призывают в армию с 18 лет, он возвращается со службы и не может купить себе бутылку вина. Это довольно странно. Если у нас считается, что человек уже в 18 лет может воевать, жениться, рожать детей, то почему государство вдруг отказывает ему в праве покупать алкоголь? Тогда всю дееспособность людей надо определить 21-м годом – и алкоголь с этого возраста покупать, и в армии служить... Нельзя по какому-то одному критерию лишить людей гражданских прав», - заключил собеседник НСН.
По данным Росалкогольтабакконтроля, за первые девять месяцев 2025 года продажи пива в России сократились на 16,9%, при этом его стоимость за год выросла на 17,5%. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», с чем связано падение спроса на пиво в РФ.
