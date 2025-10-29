Повышение возрастного порога продажи алкоголя с 18 до 21 года не оздоровит нацию, а сыграет на руку продавцам нелегальной продукции, заявил в интервью НСН президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

По данным СМИ, в Минздраве России считают, что употреблять алкоголь можно только с 21 года. При этом в ряде регионов ЦФО депутаты поддержали идею продавать алкоголь с 21 года. Косарев считает эту бессмысленной.