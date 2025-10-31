Шампанское к Новом угоду может стоить дешевле, чем сегодня, заявил в интервью НСН руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

По оценкам компании АТОЛ, шампанское подорожало в России за год на 11%, а его средняя стоимость составила в октябре 1039 рублей. Ставцев успокоил россиян, опасающихся еще большего подорожания к концу года.