Россиянам пообещали к Новому году Асти и Просекко по 600 рублей
Критического подорожания шампанского до конца года не будет, сказал в эфире НСН Александр Ставцев, назвав стоимость игристых вин, произведенных двумя разными способами.
Шампанское к Новом угоду может стоить дешевле, чем сегодня, заявил в интервью НСН руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
По оценкам компании АТОЛ, шампанское подорожало в России за год на 11%, а его средняя стоимость составила в октябре 1039 рублей. Ставцев успокоил россиян, опасающихся еще большего подорожания к концу года.
«Какого-то критического повышения цен на игристые вина до Нового года не будет, в том числе потому, что розничная торговля будет достаточно активно проводить акции. Цена бутылки для покупателя может быть даже ниже, чем в октябре-ноябре, потому что это период, когда сети стараются привлечь к себе как можно больше покупателей и предлагают хорошие цены. При этом подорожание на 11% - это немного, потому что в силу повышения ставки ввозной таможенной пошлины существенно повысились цены на импортные игристые, в первую очередь из Италии, которая является у нас основным поставщиком игристого вина. Итальянские вина подорожали по некоторым позициям вдвое. На втором месте Испания, на третьем месте Франция, все остальные страны занимают меньше 1% в объеме продаж игристых вин», - разъяснил эксперт.
Ставцев также назвал стоимость качественного игристого.
«Игристое вино делается двумя способами. Это метод Шарма, недорогого игристого вина, вторичное брожение которого происходит в большой емкости. По такому методу делаются, например, вина Асти или Просекко, которых много у нас на рынке. Бутылку такого вина неплохого качества можно купить за 500-600 рублей, особенно если цены в акцию. Если же говорить о винах, сделанных так называемым шампанским методом, по классике, с выдержкой бутылки и более дорогим технологическим процессом, входная цена в эту группу около 1000 рублей. Это будет неплохое игристое вино», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что продажи пива в России за первые девять месяцев 2025 года снизились на 16,9%. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что это связано с подорожанием пива и бедностью зумеров.
