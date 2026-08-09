Число погибших при ночной атаке БПЛА ВСУ на Белгород увеличилось до пяти
Пять человек погибли, 25 пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Белгород. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области в своем «Максе».
«В результате ночной атаки беспилотников Украины на Белгород получили ранения 25 человек и еще пятеро - погибли», - сообщили в оперштабе.
По словам министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, после оказания медицинской помощи 13 пострадавших направлены на амбулаторное лечение, а 12 человек, включая одного ребенка, госпитализированы. В оперативном штабе уточнили, что состояние всех пациентов в стационарах врачи оценивают как средней степени тяжести.
Ранее в оперштабе сообщали, что по городу было выпущено 16 вражеских БПЛА, три из которых удалось сбить на подлете. Повреждения в результате атаки получили 3 административных и 3 социальных здания, а также 6 коммерческих объектов. Пострадали 29 многоквартирных домов, в двух из которых вспыхнули пожары. Повреждения получили пять частных домовладений, одно из которых сгорело полностью. Кроме того, повреждения получили 33 автомобиля, пять из них - от огня.
Ранее в МО РФ сообщили, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 153 дрона ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кононенко заявил, что заключительный этап сведения МКС возложен на США
- На Камчатке при взрыве на золоторудном месторождении погиб человек
- Галузин: Официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было
- В ПМР более 60 тысяч жителей подали заявки на гражданство России
- Зампред правительства РФ Хуснуллин: Cтройматериалы подорожали почти вдвое
- Коммунальщиков хотят освободить от платы за вред экологии из-за канализации
- Внештатно работает более 40% занятых россиян
- Задержан главный участник поставок некачественной тушенки в зону СВО
- Постпред в Вене прокомментировал попытки уличить РФ в причастности к пожарам в ЕС
- Самой дешевой рыбой в России стала путассу