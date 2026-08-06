СМИ: Красная икра и рыба к Новому году подорожают на 10-20 процентов

В результате путина-2026 стала одной из самых неудачных с 1990-х годов. В настоящее время рыбаки выловили 33 тысячи тонн горбуши — на 61% ниже среднего уровня за аналогичный период предыдущих лет. Данный показатель - треть от запланированного объёма. Вылов нерки также оказался ниже ожиданий — добыто всего 34% от запланированного.

Производители уже повышают цены. Стоимость килограмма горбуши во Владивостоке возросла с 500 рублей до почти 700. Главная причина — изменение миграционных путей рыбы из-за потепления океана. На Камчатке некоторые компании досрочно завершают сезон из-за нехватки сырья.

Если ситуация не улучшится, к Новому году стоимость икры и рыбы может вырасти на 10–20%, а при дальнейшем ухудшении — до 30%. Цена банки красной икры весом 250 граммов может подскочить с 5 тысяч рублей до 6,5 тысяч.

Ранее стало известно, что цена красной икры в рознице достигла рекордных 20 тысяч рублей за кг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

