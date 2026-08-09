СМИ: Два человека погибли, 12 пострадали при опрокидывании лодки у Статуи Свободы

По данным телеканала, трагедия произошла в субботу около 22:30 по местному времени (05:30 мск). Погибли два человека - 27-летняя женщина и пятимесячная девочка. Их экстренно доставили в больницу Бруклина, где врачи констатировали их смерть.

Остальные 12 пострадавших были госпитализированы с легкими травмами. Что именно послужило причиной аварии, пока не сообщается.

Ранее в одном из парков Нью-Йорка женщина на мотоцикле въехала в толпу людей. Тогда травмы получили девять пешеходов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

