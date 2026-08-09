СМИ: Два человека погибли, 12 пострадали при опрокидывании лодки у Статуи Свободы
Два человека погибли, 12 пострадали при опрокидывании лодки у острова Либерти в Нью-Йорке, на котором находится Статуя Свободы. Об этом сообщает телеканал ABC News.
По данным телеканала, трагедия произошла в субботу около 22:30 по местному времени (05:30 мск). Погибли два человека - 27-летняя женщина и пятимесячная девочка. Их экстренно доставили в больницу Бруклина, где врачи констатировали их смерть.
Остальные 12 пострадавших были госпитализированы с легкими травмами. Что именно послужило причиной аварии, пока не сообщается.
Ранее в одном из парков Нью-Йорка женщина на мотоцикле въехала в толпу людей. Тогда травмы получили девять пешеходов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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