«Добыча действительно сейчас ниже прогноза, который был анонсирован в начале весны. Даже он был достаточно скромным. Пока что мы идем ниже этого уровня, поэтому это не может не отражаться на уровне цен. Мы увидим новые максимумы на цену в рознице уже в ноябре-декабре этого года, что касается икры красной рыбы, горбуши, нерки. В такой ситуации на рынок могут выйти те, кто будет выдавать что-то другое за икру. Такие недобросовестные продавцы предложат продукцию по ценам прошлого года, а некоторые поведутся на это и будут обмануты. Чтобы точно быть уверенным в икре, необходимо внимательно читать контрэтикетку и обязательно проверять через приложение маркировку “Честный знак”. Тогда точно все будет в порядке, 98% всех мошенников будут отсеяны», — отметил он.

Викторов добавил, что дефицита на рынке не будет, но икра станет менее доступной для россиян.

«Определенный дефицит будет, могут вырасти цены, но говорить о том, что ее совсем не будет — неправильно. Она просто исчезнет для определенных категорий граждан, потому что условную цену в 15 тысяч рублей за килограмм мало кто сможет себе позволить. Даже те, кто привык к этому деликатесу, начнут закупать меньше — произойдет неполный отказ. Кто раньше брал килограмм, начнет покупать 250 грамм. Но я уверен, что наши соотечественники не оставят новогодний стол без какой-либо икры. Главным блюдом на новый год тогда может стать икра форели, потому что она является идеальным заменителем икры дальневосточных рыб», — подчеркнул он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин пообещал в эфире НСН, что цены на икру в России снизятся к августу.

