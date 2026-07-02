Подделка и заменители: На что перейдут россияне при дефиците красной икры
При плохом улове настоящая красная икра станет недоступна части потребителей по цене, заявил НСН Ярослав Викторов.
Маркировка и внимание к деталям позволят не обмануться на рынке при покупке, рассказал НСН основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.
В России в этом году ожидается один из худших за последние два десятилетия показателей добычи красной икры. Росрыболовство спрогнозировало, что на рынке окажется около 227 тысяч тонн, что сильно меньше, чем за последние два года. Об этом сообщают «Известия». Викторов подтвердил эти данные.
«Добыча действительно сейчас ниже прогноза, который был анонсирован в начале весны. Даже он был достаточно скромным. Пока что мы идем ниже этого уровня, поэтому это не может не отражаться на уровне цен. Мы увидим новые максимумы на цену в рознице уже в ноябре-декабре этого года, что касается икры красной рыбы, горбуши, нерки. В такой ситуации на рынок могут выйти те, кто будет выдавать что-то другое за икру. Такие недобросовестные продавцы предложат продукцию по ценам прошлого года, а некоторые поведутся на это и будут обмануты. Чтобы точно быть уверенным в икре, необходимо внимательно читать контрэтикетку и обязательно проверять через приложение маркировку “Честный знак”. Тогда точно все будет в порядке, 98% всех мошенников будут отсеяны», — отметил он.
Викторов добавил, что дефицита на рынке не будет, но икра станет менее доступной для россиян.
«Определенный дефицит будет, могут вырасти цены, но говорить о том, что ее совсем не будет — неправильно. Она просто исчезнет для определенных категорий граждан, потому что условную цену в 15 тысяч рублей за килограмм мало кто сможет себе позволить. Даже те, кто привык к этому деликатесу, начнут закупать меньше — произойдет неполный отказ. Кто раньше брал килограмм, начнет покупать 250 грамм. Но я уверен, что наши соотечественники не оставят новогодний стол без какой-либо икры. Главным блюдом на новый год тогда может стать икра форели, потому что она является идеальным заменителем икры дальневосточных рыб», — подчеркнул он.
Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин пообещал в эфире НСН, что цены на икру в России снизятся к августу.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутат Делягин объяснил, по кому ударит ограничение работы самозанятых
- Российской фигуристке Веронике Жилиной разрешили выступать за Азербайджан
- СМИ: ВСУ атаковали белорусский автобус в Брянской области
- Подделка и заменители: На что перейдут россияне при дефиците красной икры
- Шварценеггер провел свадебную церемонию в Будапеште
- Баста, ICEGERGERT и MACAN: Что россияне слушают на даче
- Детали откуда? Какие последствия ждут автовладельцев после новых расчетов по ОСАГО
- Первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Старовойтов умер в 46 лет
- «Ты сломаешься однажды»: Что потопило «Мумий Тролль Бар» в Москве
- Искренность на максимум: Группа-открытие «Рубеж Веков» об эволюции инди как жанра