Звезда фильма «Горец» Ламберт потерял сознание во время раздачи автографов
Звезда популярного британского фильма «Горец» (1986) Кристофер Ламберт потерял сознание на комиконе Steel City Con в Питтсбурге в США во время раздачи автографов. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на очевидцев.
По данным источника, инцидент произошел накануне. Отмечается, что актера быстро увезли на карете скорой помощи. В 2026 году ему исполнилось 69 лет.
Представитель знаменитости в разговоре с изданием рассказал, что в настоящий момент с артистом все хорошо, и он отдыхает в отеле. Он уточнил, Ламберт не спал перед мероприятием и мало ел, в связи с чем у него упал сахар в крови.
Самой известной ролью Кристофера Ламберта стала роль Коннора Маклауда в британском боевике «Горец». Актер также сыграл в проектах «Смертельная битва» (1995), «Подземка» (1985), «Крепость» (1992) и в ряде других картин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Галузин: Официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было
- В ПМР более 60 тысяч жителей подали заявки на гражданство России
- Зампред правительства РФ Хуснуллин: Cтройматериалы подорожали почти вдвое
- Коммунальщиков хотят освободить от платы за вред экологии из-за канализации
- Внештатно работает более 40% занятых россиян
- Задержан главный участник поставок некачественной тушенки в зону СВО
- Постпред в Вене прокомментировал попытки уличить РФ в причастности к пожарам в ЕС
- Самой дешевой рыбой в России стала путассу
- МИД РФ: «Заморозка» украинского конфликта невозможна без устранения его причин
- СМИ: Тайвань хочет превратить возможное вторжение КНР в «ад из дронов»