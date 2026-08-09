Звезда фильма «Горец» Ламберт потерял сознание во время раздачи автографов

По данным источника, инцидент произошел накануне. Отмечается, что актера быстро увезли на карете скорой помощи. В 2026 году ему исполнилось 69 лет.

Представитель знаменитости в разговоре с изданием рассказал, что в настоящий момент с артистом все хорошо, и он отдыхает в отеле. Он уточнил, Ламберт не спал перед мероприятием и мало ел, в связи с чем у него упал сахар в крови.

Самой известной ролью Кристофера Ламберта стала роль Коннора Маклауда в британском боевике «Горец». Актер также сыграл в проектах «Смертельная битва» (1995), «Подземка» (1985), «Крепость» (1992) и в ряде других картин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».