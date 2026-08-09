Московское «Динамо» одержало первую победу в РПЛ, обыграв тезок из Махачкалы

В составе хозяев отличились 18-летний Тимофей Маринкин (77-я минута), Дмитрий Скопинцев (79-я) и Антон Миранчук, забивший в компенсированное время (90+3). Гости сумели ответить лишь одним голом - на 81-й минуте точный удар нанес Гамид Агаларов.

Этот поединок стал седьмым в истории противостояний двух клубов. Безоговорочное преимущество на стороне москвичей, одержавших шесть побед. Единственный игру дагестанская команда выиграла в прошлом сезоне.

Для столичного «Динамо» эта победа стала первой в текущем сезоне РПЛ. На старте чемпионата бело-голубые сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» (0:0) и уступили в гостях калининградской «Балтике» (1:2). Завоеванные три очка позволили команде подняться на восьмую строчку турнирной таблицы.

Махачкалинское «Динамо», в свою очередь, потерпело первое поражение в сезоне. До этого команда одержала две победы - над «Факелом» и «Локомотивом» (оба матча завершились со счетом 2:1) - и теперь располагается на пятом месте.

В четвертом туре обе команды проведут выездные матчи 16 августа. Московское «Динамо» отправится в Санкт-Петербург на встречу с «Зенитом», а махачкалинцы сыграют в Самаре против «Крыльев Советов», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

