Московское «Динамо» одержало первую победу в РПЛ, обыграв тезок из Махачкалы
Московское «Динамо» переиграло махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев отличились 18-летний Тимофей Маринкин (77-я минута), Дмитрий Скопинцев (79-я) и Антон Миранчук, забивший в компенсированное время (90+3). Гости сумели ответить лишь одним голом - на 81-й минуте точный удар нанес Гамид Агаларов.
Этот поединок стал седьмым в истории противостояний двух клубов. Безоговорочное преимущество на стороне москвичей, одержавших шесть побед. Единственный игру дагестанская команда выиграла в прошлом сезоне.
Для столичного «Динамо» эта победа стала первой в текущем сезоне РПЛ. На старте чемпионата бело-голубые сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» (0:0) и уступили в гостях калининградской «Балтике» (1:2). Завоеванные три очка позволили команде подняться на восьмую строчку турнирной таблицы.
Махачкалинское «Динамо», в свою очередь, потерпело первое поражение в сезоне. До этого команда одержала две победы - над «Факелом» и «Локомотивом» (оба матча завершились со счетом 2:1) - и теперь располагается на пятом месте.
В четвертом туре обе команды проведут выездные матчи 16 августа. Московское «Динамо» отправится в Санкт-Петербург на встречу с «Зенитом», а махачкалинцы сыграют в Самаре против «Крыльев Советов», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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