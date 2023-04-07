Экономист усомнился, что доллар поднимется выше 83-84 рублей
Курс доллара по отношению к рублю почти стабилизировался. Об этом заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с порталом Lenta.ru.
Отмечается, что в ходе торгов на Московской бирже 7 апреле курс доллара поднялся до 83 рублей, курс евро превысил 91 рубль. За неделю доллар вырос на 5,8 рубля, евро — на 6,6 рубля.
По мнению эксперта, курс доллара не превысит 83-84 рублей, а в ближайшем будущем он вернется к уровню 78-80 рублей.
Экономист отметил, что на рост валюты повлияли восстановление импорта, которое усилило спрос на валюту, уход иностранных брендов (самый известный — Shell) и подогрев курса доллара спекулянтами.
Ранее экономист Денис Ракша заявил, что российские власти не будут пытаться удержать рубль от падения, чтобы компенсировать аномальный рост дефицита бюджета. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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