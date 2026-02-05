Россиянам рассказали, для чего обновили классификатор профессий
В колледжах появляются новые направления подготовки по каким-то специальностям, и чтобы их как-то классифицировать вносятся изменения в классификатор, пояснил в разговоре с НСН основатель сервиса Superjob Алексей Захаров.
Включение в классификатор целого ряда новых профессий никак не скажется на рынке труда, заявил НСН президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров.
В России вступил в силу обновленный общероссийский классификатор профессий, который впервые за три десятилетия зафиксировал тысячи новых должностей — от специалистов по искусственному интеллекту и дизайнеров виртуальных миров до грумеров, коучей и мастеров татуажа. Всего в обновленный список вошло почти 5,6 тысяч рабочих профессий и около 4,3 тысяч должностей служащих. Захаров рассказал, что включение профессий в классификатор, прежде всего, необходимо для образовательных целей, а также для учета и статистики.
«Включение в классификатор целого ряда новых профессий никак не скажется на рынке труда. Классификаторы существуют для разных целей, в том числе, для учета и статистики. У каждого работодателя свой классификатор и профессии. Где-то, например, профессия может называться веб-мастер, а где-то веб-дизайнер, кто-то может называться программистом, а кто-то инженером, при этом выполнять совершенно одинаковую работу. Введение новых профессий нужно для образовательных целей. В колледжах появляются новые направления подготовки по каким-то специальностям, и чтобы их как-то классифицировать вносятся изменения в классификатор», - пояснил он.
По его словам, важно, чтобы профессии, предусматривающие какие-либо льготы, соответствовали классификатору.
«Есть вредные профессии, которые в соответствии с определенным пунктом классификатора, предусматривают льготы по выходу на пенсию для работников. И какие-то льготные профессии, которые есть в классификаторе, у работодателей будут называться точно так же, как в классификаторе, чтобы не путаться потом с Социальным фондом. Если работодатель не знает, как назвать профессию, можно заглянуть в классификатор и в штатное расписание вынести строчку из классификатора», - рассказал Захаров.
Ранее были названы самые перспективные профессии в 2026 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
