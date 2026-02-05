По его словам, важно, чтобы профессии, предусматривающие какие-либо льготы, соответствовали классификатору.

«Есть вредные профессии, которые в соответствии с определенным пунктом классификатора, предусматривают льготы по выходу на пенсию для работников. И какие-то льготные профессии, которые есть в классификаторе, у работодателей будут называться точно так же, как в классификаторе, чтобы не путаться потом с Социальным фондом. Если работодатель не знает, как назвать профессию, можно заглянуть в классификатор и в штатное расписание вынести строчку из классификатора», - рассказал Захаров.

Ранее были названы самые перспективные профессии в 2026 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

