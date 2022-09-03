В потоке. Европейцы мечтают договориться с РФ по Украине ради газа

Время на стороне «Газпрома», рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эксперт по энергетике Игорь Юшков, комментируя спор между Россией и Германией по поводу турбины для «Северного потока».

«"Газпром" считает, что он от этого не страдает, потому что, если сейчас поставлять меньше газа в Европу, значит ей будет сложней подготовиться к отопительному сезону, и она будет зависеть от поставок из России, а газ будет стоить все дороже и дороже. Россия исходит из того, что время на ее стороне. Немцы считают, что это политическое решение, что их экономически душат, но они ничего сделать с этим не могут», - считает эксперт.