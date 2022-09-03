В потоке. Европейцы мечтают договориться с РФ по Украине ради газа
Интересы Украины отходят на второй план перед угрозой европейцам замерзнуть. В Германии мечтают о запуске «Северного потока-2» после остановки «Северного потока».
Компания Siemens участвует в ремонте «Северного потока», выявляет неисправности, но их негде ремонтировать. Об этом говорится в Telegram-канале «Газпрома».
Время на стороне «Газпрома», рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эксперт по энергетике Игорь Юшков, комментируя спор между Россией и Германией по поводу турбины для «Северного потока».
«"Газпром" считает, что он от этого не страдает, потому что, если сейчас поставлять меньше газа в Европу, значит ей будет сложней подготовиться к отопительному сезону, и она будет зависеть от поставок из России, а газ будет стоить все дороже и дороже. Россия исходит из того, что время на ее стороне. Немцы считают, что это политическое решение, что их экономически душат, но они ничего сделать с этим не могут», - считает эксперт.
Евросоюз готовится к первой зиме без российского газа. Член Совфеда Андрей Климов пообещал, что эта зима будет мучительной, и переживут её не все.
«Я бы не концентрировал внимание на теме "замерзнут - не замерзнут", а вообще, выживут или не выживут. Спать можно в спальных мешках, а греться у костра. Есть более серьезная проблема – без газа остановится вся промышленность, что означает смерть экономики Евросоюза. Не обладая большим количеством энергоресурсов, они их покупают за счет продажи своей продукции, а если не будет что продавать, то как покупать то, что им требуется? Там даже после меньшего сметали правительство, но они вместо изменения своей убийственной логики продолжают по ней двигаться. Даже представить себе не могут, что можно включить «Северный поток-2» и не мучиться», - сказал сенатор Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Глава фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что противоречивая позиция по Украине не сможет расколоть Германию, потому что немцам важнее обеспечить себя газом, чтобы не замерзнуть зимой.
«Нам нужно обеспечить дистанцию от Вашингтона и Москвы и сосредоточиться на наших национальных интересах. По-моему, нельзя отправлять тяжелое оружие на Украину, потому что это против наших интересов, а нужно договориться с Россией, чтобы получить газ. Это значит, что надо делать все, чтобы "Северный поток" работал без проблем, и даже открывать "Северный поток – 2", потому что нам в принципе нужен газ», - заключил Зингер.
Ранее стало известно, что газопровод «Северный поток» из-за неисправности турбины полностью остановлен. Дата его запуска пока не определена. Об этом сообщили в «Газпроме», передает РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,7 млн+51 699 / сут.
Умерли
385 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+38 380 / сут.
- В Москве завершилось прощание с Михаилом Горбачевым
- ВСУ предприняли попытку захвата Запорожской АЭС после приезда миссии МАГАТЭ
- СМИ: У Siemens нет заявки на обслуживание от «Газпрома»
- В потоке. Европейцы мечтают договориться с РФ по Украине ради газа
- Макаревич* высказался по поводу его включения в список иноагентов
- Эрдоган и Путин провели телефонный разговор
- «Газпром»: Siemens выявила неисправности на «Северном потоке», но их негде ремонтировать
- Четыре туриста погибли во время восхождения на вулкан Ключевской
- Глава Росприроднадзора провела урок экологии для школьников Камчатки
- Дмитрий Медведев ответил на мечты Запада о развале РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru