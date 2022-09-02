Володин: Энергобезопасность Европы без России невозможна
Энергетическая безопасность Европы невозможна без России, чтобы избежать проблем в экономике, европейским властям следует отменить антироссийские санкции и запустить газопровод «Северный поток-2». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель нижней палаты парламента напомнил, что в прошлом году Европа закупила 341 млрд кубометров газа, пишет РИА ФАН. При этом почти 50% этого объема — российское трубопроводное топливо. Из-за антироссийских санкций в европейских государствах начался энергетический кризис, отмечает Ura.ru. Регион не может компенсировать объемы поставляемого из России газа, «даже если перенаправить весь экспорт трубопроводного газа из Африки, а также стран Ближнего Востока и СНГ».
«Для глав европейских государств наступил момент истины. У них есть два выхода из ситуации, которую они сами себе создали. Первый. Отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить "Северный поток-2". Второй. Оставить все как есть, что приведет к проблемам в экономике и еще больше осложнит жизнь гражданам», — написал Володин в своем Telegram-канале.
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