СМИ: Немецкие парламентарии предложили демонтировать «Северный поток — 2»

Немецкие парламентарии входящей в правящую коалицию ФРГ Свободной демократической партии (СвДП) призвали как можно скорее сократить закупки всех энергоносителей и сырья из России и Белоруссии, сообщает агентство DPA.

Активисты в Германии требуют запустить «Северный поток – 2»

В принятом на заседании в Бремене программном документе, на который ссылается агентство, также говорится о необходимости демонтировать российский трубопровод «Северный поток — 2».

«Как свободные демократы, мы требуем демонтажа «Северного потока — 2», а также скорейшей разработки концепции правовых, технических и экологических гарантий», - отмечается в заявлении парламентской группы СвДП.

Ранее полностью демонтировать «Северный поток — 2» из-за российской спецоперации на Украине призвал президент Польши Анджей Дуда, сообщает журнал «Профиль».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток-2ФРГГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры