СМИ: Немецкие парламентарии предложили демонтировать «Северный поток — 2»

В принятом на заседании в Бремене программном документе, на который ссылается агентство, также говорится о необходимости демонтировать российский трубопровод «Северный поток — 2».

«Как свободные демократы, мы требуем демонтажа «Северного потока — 2», а также скорейшей разработки концепции правовых, технических и экологических гарантий», - отмечается в заявлении парламентской группы СвДП.

Ранее полностью демонтировать «Северный поток — 2» из-за российской спецоперации на Украине призвал президент Польши Анджей Дуда, сообщает журнал «Профиль».