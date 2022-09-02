СМИ: Немецкие парламентарии предложили демонтировать «Северный поток — 2»
Немецкие парламентарии входящей в правящую коалицию ФРГ Свободной демократической партии (СвДП) призвали как можно скорее сократить закупки всех энергоносителей и сырья из России и Белоруссии, сообщает агентство DPA.
В принятом на заседании в Бремене программном документе, на который ссылается агентство, также говорится о необходимости демонтировать российский трубопровод «Северный поток — 2».
«Как свободные демократы, мы требуем демонтажа «Северного потока — 2», а также скорейшей разработки концепции правовых, технических и экологических гарантий», - отмечается в заявлении парламентской группы СвДП.
Ранее полностью демонтировать «Северный поток — 2» из-за российской спецоперации на Украине призвал президент Польши Анджей Дуда, сообщает журнал «Профиль».
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