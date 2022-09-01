В Кремле назвали ситуацию вокруг «Северного потока» кризисной

«Газпром» хочет и готов выполнять обязательства по поставкам газа в Европу, но этому мешают действия контрагентов компании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Болгария возобновила переговоры с «Газпромом» о поставках газа

По его словам, с европейской стороны созданы юридические и технологические препятствия. Песков отметил, что сложности с обслуживанием оборудования, установленного на «Северном потоке», а также юридические проблемы из-за санкций «создают клубок проблем» для поставок газа в Европу.

«Это, действительно, кризисная ситуация», - приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее глава правительства ФРГ Олаф Шольц призвал компанию «Газпром» забрать отремонтированную в Канаде турбину для «Северного потока» и продолжить поставлять газ в Германию.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Северный ПотокРоссия
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