В Кремле назвали ситуацию вокруг «Северного потока» кризисной

По его словам, с европейской стороны созданы юридические и технологические препятствия. Песков отметил, что сложности с обслуживанием оборудования, установленного на «Северном потоке», а также юридические проблемы из-за санкций «создают клубок проблем» для поставок газа в Европу.

«Это, действительно, кризисная ситуация», - приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее глава правительства ФРГ Олаф Шольц призвал компанию «Газпром» забрать отремонтированную в Канаде турбину для «Северного потока» и продолжить поставлять газ в Германию.

