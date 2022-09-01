В Кремле назвали ситуацию вокруг «Северного потока» кризисной
«Газпром» хочет и готов выполнять обязательства по поставкам газа в Европу, но этому мешают действия контрагентов компании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, с европейской стороны созданы юридические и технологические препятствия. Песков отметил, что сложности с обслуживанием оборудования, установленного на «Северном потоке», а также юридические проблемы из-за санкций «создают клубок проблем» для поставок газа в Европу.
«Это, действительно, кризисная ситуация», - приводит ТАСС слова Пескова.
Ранее глава правительства ФРГ Олаф Шольц призвал компанию «Газпром» забрать отремонтированную в Канаде турбину для «Северного потока» и продолжить поставлять газ в Германию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,6 млн+49 761 / сут.
Умерли
384 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+38 940 / сут.
- Россиянам стали доступны туры в Катар и Бахрейн
- Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
- Лукашенко заявил, что Украина вскоре обратится к Белоруссии за помощью
- Запорожские власти сообщили о взятии в плен трех украинских диверсантов
- Песков: Путин уже простился с Горбачевым
- Аксенов: Крым за лето посетили 4,2 млн туристов
- Лавров: нападение на миротворцев в Приднестровье – это нападение на Россию
- Песков: решение ЕС по визам для россиян навредит самим европейцам
- В Кремле назвали ситуацию вокруг «Северного потока» кризисной
- Украинская сторона задержала колонну миссии МАГАТЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru