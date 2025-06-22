В «Нацобъединении строителей» рассказали о тяжелом положении рынка девелопмента в РФ

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявил, что в России в настоящий момент нет кризиса в строительной отрасли. При этом он указал на опасную тенденцию на рынке, в связи с которой сроки возведения новостроек некоторым девелоперам пришлось увеличить на полгода, и 106 тысячам семей придется дольше ждать заселения в новые квартиры.

До этого Хуснуллин также говорил, что в 2027 году в России может и не появиться новых домов, так как много проектов в отрасли остановились. Глушков подтвердил, что через несколько лет в стране, действительно, сократится число предложений девелоперов.