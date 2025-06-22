В «Нацобъединении строителей» рассказали о тяжелом положении рынка девелопмента в РФ
Эксперт по законодательству в строительной сфере Антон Глушков в эфире НСН рассказал, что в 2026 году в России произойдет существенный откат по выводу новых проектов и по объему ввода жилья, а в 2027 году предложение будет практически минимальным.
В России объем вывода новых проектов на рынок девелопмента сократился в три раза относительно 2023 года, наиболее сложная ситуация наблюдается в Краснодаре и в Ленобласти, при этом рыночная стоимость жилья в стране не растет. Об этом в беседе с НСН заявил президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявил, что в России в настоящий момент нет кризиса в строительной отрасли. При этом он указал на опасную тенденцию на рынке, в связи с которой сроки возведения новостроек некоторым девелоперам пришлось увеличить на полгода, и 106 тысячам семей придется дольше ждать заселения в новые квартиры.
До этого Хуснуллин также говорил, что в 2027 году в России может и не появиться новых домов, так как много проектов в отрасли остановились. Глушков подтвердил, что через несколько лет в стране, действительно, сократится число предложений девелоперов.
«На ПМЭФ Марат Шакирзянович говорил о том, что у девелоперов, которые начали работать на новых территориях России, проблем нет в связи с тем, что спрос там опережает предложение. Но реальное состояние дел на рынке девелопмента сейчас тревожное. Между конкретным результатом и вводом проходит много времени — примерно три года. В этой связи 2025 год по распроданности жилья выглядит достаточно уверенно. Потому что объекты распродавались в 2022-2023 годах, когда активно применялась льготная ипотека. По выводу новых проектов и по объему ввода жилья в следующем году будет очень существенный откат назад, а 2027 год приведет к тому, что предложение будет практически минимальным. Это открытая информация», - объяснил он.
При этом Глушков также сообщил, в каких российских регионах наблюдается самая сложная ситуация на рынке девелопмента.
«Ситуация сложная. Фактический объем вывода новых проектов на рынок сократился в три раза относительно 2023 года. Теперь есть коэффициент распроданности. То есть считается объем проданных квадратных метров относительно того, что сейчас официально находится в продаже. Самая сложная ситуация в Краснодаре. Там высокая база и резкое падение спроса. В похожей ситуации находится Ленобласть. Еще ряд регионов. В принципе, большая часть субъектов, где инвесторы активно шли и работали. Где была самая высокая база, произошел и самый большой откат», - рассказал президент «Национального объединения строителей».
Он также уточнил, что стоимость жилья в России в настоящий момент не растет.
«Сейчас рыночная цена не растет в силу отсутствия льготной ипотеки, кроме семейной. А себестоимость из-за инфляционных процессов существенно меняется. В год она меняется примерно на 15%. В этой связи проектов, которые попадают под банковские модели, потому что сейчас невозможно строить многоквартирные дома без использования проектного финансирования, становится все меньше. И здесь проблемой является не только нежелание рисковать со стороны девелоперских структур, но и невозможность получения проектного финансирования, если маржинальность по проекту становится рискованной с точки зрения уполномоченного банка», - заключил собеседник НСН.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что строительная отрасль сильно зависит от ключевой ставки, сейчас в РФ идет снижение строительства новых объектов, и если оно не будет фиксироваться или расти в следующие три года, то отрасль ждет большой перерыв.
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