Снижение расходов и задержки зарплат: Как ставка в 20% поможет экономике
Пока компании собираются снижать расходы на фоне финансовых проблем, а сотрудники не получают зарплаты, эксперты надеются, что снижение ставки до 20% сможет урегулировать ситуацию.
В мае 2025 года 74% компаний рассказали, что намерены оптимизировать свои расходы, хотя еще в начале года такие планы были у 58%, сообщил РБК со ссылкой на данные опросов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
При этом сами предприятия объясняют такой резкий скачок падением потребительского спроса и недоступностью кредитов. Все это заставляет компании пересматривать свой бюджет и модель найма сотрудников.
Так, по данным отчета РСПП, в начале 2025 года у 40% компаний упала выручка, а 30% столкнулись с нехваткой оборотных средств. В связи с этим большинство предприятий (93%) заявили, что будут оптимизировать административные расходы, 55% снизят траты на потребляемые услуги, а 18% урежут расходы на сотрудников.
ЗАДЕРЖКА ЗАРПЛАТ
При этом обычные граждане уже почувствовали на себе финансовые трудности своих компаний. Так, по данным Росстата, в начале мая 2025 года задолженность предприятий по заработной плате достигла 1,482 млрд рублей - максимума с 2021 года. Так, в сравнении с концом прошлого года объем задержанных выплат увеличился на 65%, а за апрель вырос в 3,4 раза.
При этом Росстат отмечает, что почти в 100% случаев такие задержки связаны с тем, что у организаций не хватает «собственных средств».
Самый большой удар пришелся на сферу строительства, что эксперты связывают с высокими ставками по ипотеке и отменой льготных программ. На втором месте по просрочкам зарплат идет компьютерное производство – этот показатель там вырос в 7,8 раз по сравнению с апрелем прошлого года.
Тем не менее, президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров цифры в почти 1,5 млрд рублей задолженности перед сотрудниками посчитал «погрешностью», которая не сильно превышает средний показатель задержек зарплат.
«1,5 млрд в масштабах нашей экономики - вообще ни о чем. Цифра на уровне погрешности. Всегда задерживали 1,4 млрд в среднем, и вдруг увидели 1,5 млрд. В абсолютных величинах фонд заработной платы любого среднего по количеству людей предприятия больше. А в каком-то РЖД фонд заработной платы в месяц в десятки раз больше. Поэтому здесь вопрос масштабов», - рассказал он НСН.
Однако, по его словам, у крупных предприятий, которые находятся на виду у государства, таких задержек практически не бывает, только по форс-мажорным обстоятельствам.
«Задержка зарплаты на один день - государство сразу начинает принимать меры, если это какое-то крупное предприятие, которое что-то значит для экономики, и соответственно, которое на виду. Там могут быть задержки зарплат, только если случился форс-мажор – танкер утонул, например», - уточнил он.
ЧТО СУЛИТ СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ЦБ
Тем временем как следует из расчетов маркетплейса «Финуслуги» Московской биржи на 9 июня 2025 года, доходность граждан по депозитам на срок шесть месяцев в крупных российских банках опустилась ниже 19% впервые с октября прошлого года. Об этом сообщил РБК.
Так, за прошлую неделю (с 3 по 9 июня) ставки по таким депозитам снизились на 0,35%, до 18,92%. При этом доходность от годовых вкладов понизилась на 0,37%, и составила 18,21%. Меньше всего снижение показали ставки по краткосрочным депозитам сроком на три месяца – они упали лишь на 0,22%, до 19,39%. По данным «Финуслуг», ухудшение условий по таким финансовым продуктам стало самым ощутимым с конца февраля.
Такое снижение обусловлено решением Центробанка от 6 июня о понижении ключевой ставки впервые за три года, которая стала 20% вместо 21%.
В связи с такими изменениями в денежно-кредитной политике ЦБ глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что ставки по банковским вкладам и кредитам в России будут снижаться пропорционально снижению ключевой ставки, приводит его слова aif.ru. Так, если Центробанк сейчас опустил ставку на 1%, то все банки сразу следом понизят ставку по депозитами и кредитам на 1%-1,5%, отметил он.
При этом он подчеркнул, что Банк России может продолжить снижать ставку, если тенденция инфляции к замедлению сохранится, или же наоборот может снова ее повысить даже до 22%. Однако он подчеркнул, что летом инфляция обычно замедляется.
В свою очередь член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев отметил, что, конечно, рынок ожидал большего снижения ставки, до 19% и даже больше, и подчеркнул, что последнее решение ЦБ по ставке «кардинально ничего не меняет». Его слова приводит ТАСС. Лосев уверен, что ставка в 20% не повлияет на состояние экономики и бизнеса, а если инфляция будет снижаться быстрее, чем ключевая ставка Центробанка, то ситуация останется такой, какая она есть.
При этом директор департамента торговых операций, сооснователь GBIG Holdings Дмитрий Царьков более позитивно смотрит на вещи. Так, по его словам, средняя ставка по вкладам в 19,36% сегодня обеспечивает гражданам доходность, которая перекрывает инфляцию, а незначительная тенденция в сторону снижения ставки даст людям больше возможностей для маневра и вернет экономическую активность на прежний уровень.
В свою очередь эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил НСН, что показатель ключевой ставки зависит от инфляции и достигнет 17% до конца года, а в 2026 продолжит снижаться. В связи с этим он также напомнил о понятии «реальной ставки», которая должна быть на уровне выше 10%.
«Для того, чтобы не свалиться к стагфляции…нужно подержать реальную ставку где-то с год выше 10%...Сейчас уже эти риски не грозят, поэтому можно осторожно проводить нормализацию денежно-кредитной политики: снижать ключевую ставку ровно на столько, на сколько падает инфляция. Я думаю, что до конца года реальная ставка останется такой же, а номинальная достигнет 17%», - пояснил он.
Сама же глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, комментируя свое решение по снижению ключевой ставки 6 июня, отметила, что регулятор все еще придерживается своей цели приблизить инфляцию к 4% в следующем году, и если что-то будет этому препятствовать, то ставка снова может быть поднята. Об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
При этом на вопрос журналиста о том, какое музыкальное произведение лучше всего сегодня отражает ситуацию с инфляцией в России, Набиуллина назвала «девятую симфонию Бетховена».
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