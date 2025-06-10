В мае 2025 года 74% компаний рассказали, что намерены оптимизировать свои расходы, хотя еще в начале года такие планы были у 58%, сообщил РБК со ссылкой на данные опросов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

При этом сами предприятия объясняют такой резкий скачок падением потребительского спроса и недоступностью кредитов. Все это заставляет компании пересматривать свой бюджет и модель найма сотрудников.

Так, по данным отчета РСПП, в начале 2025 года у 40% компаний упала выручка, а 30% столкнулись с нехваткой оборотных средств. В связи с этим большинство предприятий (93%) заявили, что будут оптимизировать административные расходы, 55% снизят траты на потребляемые услуги, а 18% урежут расходы на сотрудников.

ЗАДЕРЖКА ЗАРПЛАТ

При этом обычные граждане уже почувствовали на себе финансовые трудности своих компаний. Так, по данным Росстата, в начале мая 2025 года задолженность предприятий по заработной плате достигла 1,482 млрд рублей - максимума с 2021 года. Так, в сравнении с концом прошлого года объем задержанных выплат увеличился на 65%, а за апрель вырос в 3,4 раза.

При этом Росстат отмечает, что почти в 100% случаев такие задержки связаны с тем, что у организаций не хватает «собственных средств».

Самый большой удар пришелся на сферу строительства, что эксперты связывают с высокими ставками по ипотеке и отменой льготных программ. На втором месте по просрочкам зарплат идет компьютерное производство – этот показатель там вырос в 7,8 раз по сравнению с апрелем прошлого года.