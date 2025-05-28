Предзаказ квартиры: Застройщикам предложили меру, чтобы «выжить»

Вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев заявил НСН, что необходимо менять модель привлечения денежных средств, только это привлечет покупателей. 

В России необходимо ввести первоначальную плату по ипотеке в 10-20% от стоимости квартиры, а затем «отложить» все платежи и проценты до момента ввода дома в эксплуатацию, заявил НСН вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.

В последние дни тема устойчивости строительной отрасли вновь оказалась в центре внимания: президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 15 июня выработать меры по снижению рисков банкротства застройщиков. Строительный сектор сегодня сталкивается с целым рядом вызовов, которые не решаются одной государственной поддержкой, отметил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг, передают «Известия». Апрелев рассказал, что можно сделать в этой ситуации.

Средний чек по ипотеке в Москве составил рекордные 10 миллионов рублей

«Самая простая мера уже реализована – пролонгация срока ввода в эксплуатацию. Эта мера действует до конца года. Главные вопросы, которые нужно снимать, это что делать, когда застройщик строит, деньги не поступают, а ему закрыть стройку нечем. Что делать в этой ситуации банкам и застройщикам? Сегодня банки зачастую все равно продолжают выделять проектное финансирование, но вопрос, как долго это будет продолжаться», - отметил он.

В связи с этим Апрелев предложил модель привлечения денежных средств, которая устроит и дольщиков, и застройщиков.

«Я считаю, что нужно менять модель привлечения денежных средств. У нас есть модель, на которую застройщики уже перешли – рассрочки. Это предзаказ покупки. Но у нас эта модель действует неофициально. Я предлагаю перейти официально к траншевым ипотекам. Это самая красивая модель, которая реализована во многих странах. Это когда банк оценивает платежеспособность заемщика на момент заявки, далее дольщик уплачивает 10-20% от стоимости и больше ничего не вносит до момента введения дома в эксплуатацию. А проценты по ипотеке тоже начинают начисляться только после ввода дома в эксплуатацию. Если такая модель будет реализована, дольщики придут покупать, застройщики выживут и сохранят свои продажи в нужных объемах. Будут риски такие, что человек отказывается от покупки, когда уже дом сдан. Но эти риски можно нивелировать. Эта сумма в 10-20% можно считать задатком, который нельзя вернуть», - добавил собеседник НСН.

Переплата по ипотеке в России превысила 10 млн рублей. Средний чек по ипотеке к 1 апреля вырос до рекордных 4,4 млн рублей, следует из статистики ЦБ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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