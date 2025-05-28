Предзаказ квартиры: Застройщикам предложили меру, чтобы «выжить»
Вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев заявил НСН, что необходимо менять модель привлечения денежных средств, только это привлечет покупателей.
В России необходимо ввести первоначальную плату по ипотеке в 10-20% от стоимости квартиры, а затем «отложить» все платежи и проценты до момента ввода дома в эксплуатацию, заявил НСН вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.
В последние дни тема устойчивости строительной отрасли вновь оказалась в центре внимания: президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 15 июня выработать меры по снижению рисков банкротства застройщиков. Строительный сектор сегодня сталкивается с целым рядом вызовов, которые не решаются одной государственной поддержкой, отметил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг, передают «Известия». Апрелев рассказал, что можно сделать в этой ситуации.
«Самая простая мера уже реализована – пролонгация срока ввода в эксплуатацию. Эта мера действует до конца года. Главные вопросы, которые нужно снимать, это что делать, когда застройщик строит, деньги не поступают, а ему закрыть стройку нечем. Что делать в этой ситуации банкам и застройщикам? Сегодня банки зачастую все равно продолжают выделять проектное финансирование, но вопрос, как долго это будет продолжаться», - отметил он.
В связи с этим Апрелев предложил модель привлечения денежных средств, которая устроит и дольщиков, и застройщиков.
«Я считаю, что нужно менять модель привлечения денежных средств. У нас есть модель, на которую застройщики уже перешли – рассрочки. Это предзаказ покупки. Но у нас эта модель действует неофициально. Я предлагаю перейти официально к траншевым ипотекам. Это самая красивая модель, которая реализована во многих странах. Это когда банк оценивает платежеспособность заемщика на момент заявки, далее дольщик уплачивает 10-20% от стоимости и больше ничего не вносит до момента введения дома в эксплуатацию. А проценты по ипотеке тоже начинают начисляться только после ввода дома в эксплуатацию. Если такая модель будет реализована, дольщики придут покупать, застройщики выживут и сохранят свои продажи в нужных объемах. Будут риски такие, что человек отказывается от покупки, когда уже дом сдан. Но эти риски можно нивелировать. Эта сумма в 10-20% можно считать задатком, который нельзя вернуть», - добавил собеседник НСН.
Переплата по ипотеке в России превысила 10 млн рублей. Средний чек по ипотеке к 1 апреля вырос до рекордных 4,4 млн рублей, следует из статистики ЦБ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не оскорбление, а легкий стеб»: Помощница Арбениной о конфликте певицы с Германикой
- Зеленский запросил у Запада ещё $30 млрд на производство и закупку оружия
- Минцифры опровергло планы введения обязательной биометрии для «Госуслуг»
- Правоохранители оцепили место падения обломков БПЛА в Зеленограде
- РФС отказал «Химкам» в праве выступить в РПЛ в сезоне-2025/26
- Родители подростков в Байкальске не знали о вечеринке, где произошла поножовщина
- Лавров анонсировал новый раунд российско-украинских переговоров
- Зеленский заявил о готовности к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным
- СМИ: Трамп еще не определился по новым санкциям против РФ
- Сергей Женовач в июне выпустит вторую премьеру сезона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru