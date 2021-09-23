В «Нафтогазе Украины» усомнились в скором запуске «Северного потока - 2»

«С тем, как мы [Украина и Польша] совместно боремся против него, шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время не такие уж и высокие», - подчеркнул Витренко.

Витренко отметил, что у российской компании-оператора Nord Stream 2 AG появятся сложности, поскольку в процедуре сертификации проекта будет участвовать нефтегазовая компания PGNiG из Польши.

В управлении польской компании накануне отметили, что намерены доказать некомпетентность Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора. При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее связал строительство «Северного потока 2» с ростом цен на газ во всем мире.

Политолог Глеб Кузнецов ранее заявил НСН, что Россия не должна обращать внимание на «коллективные вопли» из Евросоюза.

