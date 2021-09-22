Польша добилась участия в сертификации «Северного потока-2»

По официальному заявлению компании, оператор проекта Nord Stream 2 AG не выполнил требования для сертификации по льготной модели независимого оператора передачи (ITO). В Польше надеются, что российский газопровод «Северный поток-2» будет выполнять правила о разделении собственности, доступе третьих сторон и прозрачных тарифах, в которые заложена стоимость всего трубопровода.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что на запуск газопровода после его достройки может уйти на четырех месяцев, поскольку проекту необходимо пройти сертификацию европейского регулятора. После проверок решение о запуске будет принимать Европейская комиссия.

Глава МИД Сергей Лавров называет приблизительные сроки запуска газопровода «Северный поток-2», чтобы не злить западных партнеров, предположил в беседе с НСН зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

