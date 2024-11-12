Генпрокурор России поручил проверить факты роста цен на молоко
Генпрокурор России Игорь Краснов отдал поручение проверить сведения об увеличении цен на молоко производителями. Об этом сообщила Генпрокуратура России.
Проверку организовали и проводят с привлечением Минпромторга, Минсельхоза и Федеральной антимонопольной службы. Действиям хозяйствующих субъектов будет дана принципиальная оценка, учитывая особую социальную значимость молочной продукции.
Отмечается, что по факту проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее гендиректор Южного молочного союза Константин Синецкий заявил, что стабилизации цен на молоко в России можно ожидать после Нового года на фоне снижения спроса. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru