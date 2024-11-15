«Отрасль разорится!»: Производители молока назвали опасным сдерживание цен
Сегодня спрос на молочную продукцию сильно превышает объемы производства сырья, в долгосрочной перспективе в условиях сдерживания цен это приведет к разорению молочных хозяйств, сказал НСН Константин Синецкий.
Производителям молока важно, чтобы государство более внимательно относилось к проблемам отрасли и помогало не только прямым субсидированием затрат, но и различными налоговыми льготами, в противном случае молочная отрасль придет в упадок. Об этом НСН заявил гендиректор Южного молочного союза Константин Синецкий.
Генпрокуратура заставила производителей молока (в том числе АО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Экомилк») снизить цены до прежнего уровня «ввиду отсутствия объективных оснований для их повышения». Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Отмечается, что производители снизили цены еще до завершения проверки. Синецкий отметил, что сегодня молочная отрасль находится в тяжелейших экономических условиях.
«Очевидно, что обладая широкими полномочиями по осуществлению надзора, как за исполнением законодательства, в том числе антимонопольного, так и за деятельностью самой антимонопольной службы и других контрольно-надзорных ведомств, органы прокуратуры нашли убедительные аргументы, изменившие ранее принятые вышеуказанными производителями молочной продукции решения о повышении ими отпускных цен. Однако отмечу, что сегодня молочная отрасль находится в чрезвычайно непростых экономических условиях. Необходимо, чтобы государство более внимательно относилось к ее проблемам и помогало их решать. Так, наряду с ростом производства сырья в 2023-2024 годах растет и потребление молочной продукции, причем растет опережающими темпами, что стимулирует поддержание цен на молоко-сырье на историческом максимуме», — сказал Синецкий.
По словам собеседника НСН, сдерживание цен в долгосрочной перспективе может привести к остановке молокоперерабатывающих производств.
«В отрасли понимают, что рост спроса на потребление продукции положительно влияет на развитие молочного животноводства, поскольку улучшает доходность бизнеса и привлекательность для инвестиций. В долгосрочной же перспективе все далеко не так радужно — в условиях сдерживания цен на готовую продукцию и резкого снижения доходности отрасли может случиться так, что молочная продукция при вынужденной корректировке отпускных цен либо перестанет быть востребованной, либо молокоперерабатывающие производства остановятся ввиду их убыточности. Наиболее опасен кризис цен для хозяйств и предприятий малых и средних форм хозяйствования. Очевидно, что повышать цены производителей молочной продукции вынуждают законы рынка. При этом государство всегда может помочь производителям молочной продукции — как в плане прямого субсидирования их затрат, так и предоставлением налоговых льгот и отменой разного рода неналоговых платежей, например, оплаты за нанесение марки “Честного Знака”. Это дало бы отрасли возможность сэкономить десятки, если не сотни миллиардов рублей в год», — подытожил он.
Ранее Синецкий заявил, что стабилизации цен на молоко в России можно ожидать после Нового года на фоне снижения спроса, торговые сети могут начать уменьшать наценки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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