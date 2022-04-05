В КПРФ призвали следить за расходом бюджета для строительства трассы в Приморье
Строительство новой трассы Владивосток — Находка — Восточный необходимо, так как Россия расширяет экономические отношения со странами Азии, отметил в эфире НСН депутат от КПРФ Евгений Ляшенко.
Второй секретарь Комитета Приморского краевого отделения партии КПРФ Евгений Ляшенко на фоне предложения Счетной палаты отказаться от строительства новой трассы в Приморье заявил «Радиоточке НСН» , что следует следить за расходом бюджета на реализацию этого объекта.
Ранее представители Счетной палаты призвали отказаться от строительства второго стокилометрового участка трассы Владивосток — Находка — порт Восточный на 309 миллиардов рублей. Ляшенко подтвердил, что на участке сложный рельеф, поэтому на реализацию проекта потребуется слишком много затрат.
«По поводу того, что информация о проблемном рельефе выяснилась только на этапе строительства, необходимо обращаться в институт, который изначально взялся за проектирование трассы. Увы, в строительстве часто бывает, что сначала заказывают проект, выполняют его, а потом, когда начинают производить работы, оказывается, что проект выполнен на авось. Но этот вопрос должны решать правоохранительные органы. Потому что деньги заплачены из бюджета, а люди безответственно подходят к выполнению государственных задач. Это же федеральная трасса, по которой будут ездить люди, и там от каждого поворота или градуса угла будут зависеть человеческие жизни. Поэтому здесь нужно применять соответствующие меры. Вина в том, что есть определенная расхлябанность, и против тех, кто является нарушителями законов, не возбуждаются дела. Единственное на что можно списать увеличение сметы – это на то, что трасса проектировалась, по-моему, еще в 2014 году, а сейчас после последних событий стоимость материалов увеличилась в разы», - объяснил он.
При этом депутат подчеркнул необходимость строительства этой трассы в Приморье.
«Счетная палата предложила временно отказаться от строительства. Но вообще трасса нужна. Дороги – это вены экономики. Грузопоток будет расти. Сейчас Россия ориентируется на азиатский рынок, поэтому количество грузов из наших портов в этом регионе будет увеличиваться. Проект должен был реализован уже давно. С учетом позиции запада по отношению к России, мы должны укреплять свою внутреннюю экономику, поэтому дороги строить необходимо. Еще в советское время было ясно, что их нужно строить», - заключил Ляшенко.
Ранее политолог, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что в Приморье и Хабаровском крае из-за плотного сотрудничества РФ с Китаем есть более насущные проекты, чем строительство новой трассы.
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