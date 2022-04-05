В КПРФ призвали следить за расходом бюджета для строительства трассы в Приморье

«По поводу того, что информация о проблемном рельефе выяснилась только на этапе строительства, необходимо обращаться в институт, который изначально взялся за проектирование трассы. Увы, в строительстве часто бывает, что сначала заказывают проект, выполняют его, а потом, когда начинают производить работы, оказывается, что проект выполнен на авось. Но этот вопрос должны решать правоохранительные органы. Потому что деньги заплачены из бюджета, а люди безответственно подходят к выполнению государственных задач. Это же федеральная трасса, по которой будут ездить люди, и там от каждого поворота или градуса угла будут зависеть человеческие жизни. Поэтому здесь нужно применять соответствующие меры. Вина в том, что есть определенная расхлябанность, и против тех, кто является нарушителями законов, не возбуждаются дела. Единственное на что можно списать увеличение сметы – это на то, что трасса проектировалась, по-моему, еще в 2014 году, а сейчас после последних событий стоимость материалов увеличилась в разы», - объяснил он.

При этом депутат подчеркнул необходимость строительства этой трассы в Приморье.