Счетная палата предложила не строить трассу в порт Восточный за 309 млрд рублей
Счетная палата РФ предложила отказаться от строительства второго участка трассы Владивосток-Находка-порт Восточный в Приморье, а вместо этого реконструировать действующую трассу А188 Артем-Находка-порт Восточный. Об этом говорится в отчете ведомства.
Как отметили в СП, проектируемый участок отличается сложным рельефом, и стоимость строительства трассы будет высокой. По словам аудитора Валерия Богомолова, оползни на склонах достигают до 10 км в длину, и таких участков много, отмечает РЕН ТВ.
Кроме того, эксперт сообщил, что трасса по проекту пересекает 112 водотоков — реки, ручьи, протоки — через каждый из которых потребуется возвести искусственные сооружения, пишет Газета.ру.
«Учитывая предварительную стоимость, а это 309 млрд рублей, и протяженность участка (104 км), средняя цена 1 км составляет порядка 2,8 млрд рублей. Поэтому с учетом уже имеющегося негативного опыта оползневых процессов при строительстве первого участка автотрассы (с 18 по 40 км) мы предложили Правительству Российской Федерации и Губернатору Приморского края рассмотреть вопрос о реконструкции действующей трассы "Артем-Находка-порт Восточный" взамен нового строительства», — подчеркнул Богомолов.
Кроме того, в СП отметили длительный поиск инвесторов и подчеркнули, что новая автотрасса не окажет существенного влияния на транзит грузов по территории РФ. Поставки угля, леса и других грузов в терминалы портов Находка и Восточный фактически полностью осуществляются железнодорожным и морским транспортом, а нефть доставляют по трубопроводу.
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