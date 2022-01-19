Россиян предупредили о возможном подорожании платных дорог

При этом стоимость проезда по дорогам, возведенным с нуля, может подняться более чем на 2 рубля. Ранее российский Минтранс предупредил о возможном повышении максимальной границы тарифов «до европейского уровня».

При этом эксперты, проводившие исследование, отметили, что подорожание произойдет вне зависимости от решения ведомства, поскольку в мире ускорилась инфляция, а также значительно поднялись в цене стройматериалы.

Специалисты предупредили о возможном отказе многих автовладельцев от пользования платными трассами, а также о риске «транспортного коллапса, который быстро затянет пробками все альтернативные платным маршруты».



