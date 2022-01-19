Россиян предупредили о возможном подорожании платных дорог

Плата за проезд по километру отремонтированных платных дорог в России может увеличиться на 1 рубль в течение трех-четырех лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Банкавто».

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При этом стоимость проезда по дорогам, возведенным с нуля, может подняться более чем на 2 рубля. Ранее российский Минтранс предупредил о возможном повышении максимальной границы тарифов «до европейского уровня».

При этом эксперты, проводившие исследование, отметили, что подорожание произойдет вне зависимости от решения ведомства, поскольку в мире ускорилась инфляция, а также значительно поднялись в цене стройматериалы.

Специалисты предупредили о возможном отказе многих автовладельцев от пользования платными трассами, а также о риске «транспортного коллапса, который быстро затянет пробками все альтернативные платным маршруты».


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ФОТО: РИА Новости // Илья Питалев
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