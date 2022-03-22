В Конгрессе США хотят запретить вести бизнес с работающими в России компаниями

По словам Мэлони, инициатива «основана на здравом смысле» и поможет «поддержать усилия по изоляции России». Она отметила, что многие компании «приняли правильное решение» о завершении своей деятельности в России, а некоторые до сих пор этого не сделали.

В законопроекте отмечается, что политика правительства Соединенных Штатов будет заключаться в том, чтобы не вести дела с компаниями, которые «подрывают интересы национальной безопасности США, продолжая работать в России».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, производители России просто плавно перейдут на самостоятельную деятельность.

