В Конгрессе США хотят запретить вести бизнес с работающими в России компаниями
Председатель комитета по надзору и реформе конгресса Соединенных Штатов Кэролин Мэлони предложила запретить властям США вести бизнес с работающими в России компаниями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.
По словам Мэлони, инициатива «основана на здравом смысле» и поможет «поддержать усилия по изоляции России». Она отметила, что многие компании «приняли правильное решение» о завершении своей деятельности в России, а некоторые до сих пор этого не сделали.
В законопроекте отмечается, что политика правительства Соединенных Штатов будет заключаться в том, чтобы не вести дела с компаниями, которые «подрывают интересы национальной безопасности США, продолжая работать в России».
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, производители России просто плавно перейдут на самостоятельную деятельность.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+28 709 / сут.
Умерли
365 тыс.+409 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+61 938 / сут.
- Российские военные рассказали о ликвидации двух украинских штурмовиков под Черниговом
- В Кузбассе эвакуируют горняков шахты «Листвяжная» из-за инцидента с вентиляцией
- Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь на 10-20%
- Российское посольство назвало ложью сообщения о «фильтрационных лагерях» в Мариуполе
- Босния и Герцеговина отказалась вводить санкции против России
- Зеленский рассказал о совете спецслужб покинуть Украину в течение трех дней
- «Нафтогаз»: транзит российского газа будет продолжен
- СМИ: спасатели не обнаружили тела пассажиров рухнувшего в КНР Boeing
- Зеленский: Готов обсуждать с Путиным Крым и Донбасс
- Голливудские фильмы в кинотеатрах РФ заменят китайские, индийские, казахские и узбекские
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru