Globus и «Ашан» опровергли слухи об уходе с российского рынка

Сети гипермаркетов Globus и «Ашан» не будут уходить с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы компаний.

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Как сообщил представитель Globus, магазины работают в штатном режиме и все 19 гипермаркетов продолжают работу. В свою очередь в «Ашане» отметили, что магазины продолжают работать в обычном режиме.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. В ответ Запад ввел антироссийские санкции, а зарубежные компании начали уходить с российского рынка. Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что иностранные компании существенно пострадают от своего ухода с рынка России.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:МагазиныРоссия
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