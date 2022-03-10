Globus и «Ашан» опровергли слухи об уходе с российского рынка

Как сообщил представитель Globus, магазины работают в штатном режиме и все 19 гипермаркетов продолжают работу. В свою очередь в «Ашане» отметили, что магазины продолжают работать в обычном режиме.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. В ответ Запад ввел антироссийские санкции, а зарубежные компании начали уходить с российского рынка. Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что иностранные компании существенно пострадают от своего ухода с рынка России.

