Удар в молоко: Россия готова полностью отказаться от сыров из Азербайджана
Россия все еще зависима от импортного сыра, однако Азербайджан ввозит до одной тысячи тонн этой продукции, заявил НСН Дмитрий Матвеев.
Даже если все молочные компании Азербайджана откажутся работать с Россией и не будут ввозить свою продукцию, Россия ничего не потеряет, так как объем импорта ничтожно мал. Об этом в беседе с НСН рассказал основатель и глава группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела запрет на ввоз в Россию всех видов молочной продукции двух азербайджанских производителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о компаниях ALLBUY» и OOO «MILK PRODUCTS, которые сами отказались от российской инспекции. Ограничительная мера начнет действовать 11 июля. Матвеев заявил, что в этом нет никакой трагедии.
«Во-первых, с Азербайджана к нам идут только молочные продукты и какие-то сыры. И то это, как правило, сыры из третьих стран, которые они переупаковывают. Поэтому никакой трагедии в этом вообще быть не может. Когда в 2014 году запретили поставки из Европы, то это было очень ощутимо для торговли. Потому что импорт составлял порядка 300-400 тысяч тонн сыра. Одна Голландия завозила в Россию 70 тысяч тонн продукции. А то, что Азербайджан завозит к нам 500 или одну тысячу тонн сыров - это вообще никак не повлияет ни на что. Конечно, они сейчас будут все это политизировать, что Россельхознадзор не дает ввозить. Но если предприятие само отказалось от проверки, то какие могут быть вообще вопросы к Россельхознадзору или к политике?», - рассказал он.
При этом собеседник НСН отметил, что зависимость России от импортного сыра все еще остается довольно высокой.
«Я очень рад, что мы наконец-то стали всерьез задумываться об импортозамещении. Но сегодня мы еще по таким продуктам как сыры являемся зависимыми. Белоруссия ввозит нам очень много молочных продуктов питания, но даже если весь Азербайджан откажется пускать Россельхознадзор, и к нам ничего не будут завозить, то это вообще не станет проблемой», - подытожил Матвеев.
Ранее председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова в беседе с НСН назвала политическим шагом ужесточение контроля за ввозом в Россию срезанных цветов из Армении.
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