В Госдуме назвали переход на рублевые расчеты за газ переломным моментом в мировой экономике

«Переход на рубли уже является переломным моментом в мировой экономике. Сегодня идет изменение правил игры. Уже ломается система, которая утвердила доминирование доллара как резервной валюты. Россия поставила в интересную ситуацию страны Европы и США, они не понимают, как будут рассчитываться. Но, в то же время, находятся страны, например Болгария и Молдавия, которые заявили о том, что имеют возможность рассчитываться за газ рублями. Россия будет продолжать требовать от недружественных стран покупать газ в рублях. Но, несмотря на истерику наших западных оппонентов, у них есть все возможности выйти на московскую бежбанковскую валютную биржу, спокойно купить рубли и рассчитаться. Со стороны России такое решение – это даже не контрсанкции. Нам еще есть, чем ответить», - сказал Белик.



Ранее академик РАН Александр Некипелов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переход России на рубли в расчетах за газ со странами Запада может заставить их поставлять свои товары в РФ за рубли.

