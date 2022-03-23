«Доллар больше не котируется?» Названы выгоды России от перевода газовых расчетов в рубли

Александр Алексахин объяснил НСН, как сохранится валютная выручка, а Александр Некипелов предложил больше не котировать в РФ доллар, евро и йену.

Переход России на рубли в расчетах за газ со странами Запада может заставить их поставлять нам свои товары за рубли, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» академик РАН Александр Некипелов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о переводе на рубли оплаты за газ, поставляемый в недружественные страны. По его словам, это значит отказ от использования в таких расчетах «всех скомпрометировавших себя валют». Некипелов заявил, что решение требует уточнений.

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«Это шаг в абсолютно верном направлении, а детали могут уточняться. Для нас было бы лучше всего, если бы они свои рубли зарабатывали за счет поставок товаров на наш рынок. Я сторонник этого решения, вопрос только в том, почему это относится только к недружественным странам. Также не до конца ясен вопрос о доступе на валютный рынок», - сказал Некипелов.

По его мнению, западные валюты не должны котироваться в России.

«Я считаю, что надо переводить торговлю в рубли, возможно, в юани или рупии, и вообще не котировать доллары, евро и йену на российском валютном рынке. В моем представлении, надо прекратить сделки в соответствующих валютах, потому что непонятно, зачем их набирать в условиях, когда возможности их использования ограничены, а в любой момент могут быть полностью исключены», - пояснил академик.

Некипелов также отметил, что цена на газ в Европе все равно будет привязана к доллару и евро.

«Цена на газ в любом случае будет связана с мировыми ценами. Если перестать котировать у нас на рынке американскую, европейскую и японскую валюту, это не значит, что не будет кросс-курса к этим валютам. Вопрос в том, насколько нам нужно сегодня сохранять у себя такой актив, перспективы использования которого неизвестны, а половину наших резервов в этих валютах итак уже заморозили и судьба их не ясна. Есть ли смысл дополнительно зарабатывать? Мы же не собираемся подарки делать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, завкафедрой прикладной экономики НИТУ МИСиС Александр Алексахин допустил в беседе с НСН, что на рубли будут переведены и расчеты за нефть.

«Думаю, что это только начало, посмотреть, как что получится, а потом и к нефти придут постепенно», - сказал Алексахин.

При этом он объяснил, как Россия не лишается валютной выручки, продавая газ за рубли.

«Почему лишается? Они же покупают рубли за валюту, а потом возвращают нам эти рубли, как оплату», - пояснил эксперт.
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Президент России Владимир Путин заявил, что в сложившихся условиях «совершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла».

При этом он заверил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с ранее заключенными контрактами, добавив, что «изменения коснутся только валюты платежа, которая меняется на российские рубли».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинВалютаРоссийский Газ
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