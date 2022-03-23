«Доллар больше не котируется?» Названы выгоды России от перевода газовых расчетов в рубли

Переход России на рубли в расчетах за газ со странами Запада может заставить их поставлять нам свои товары за рубли, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» академик РАН Александр Некипелов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о переводе на рубли оплаты за газ, поставляемый в недружественные страны. По его словам, это значит отказ от использования в таких расчетах «всех скомпрометировавших себя валют». Некипелов заявил, что решение требует уточнений.