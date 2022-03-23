«Доллар больше не котируется?» Названы выгоды России от перевода газовых расчетов в рубли
Александр Алексахин объяснил НСН, как сохранится валютная выручка, а Александр Некипелов предложил больше не котировать в РФ доллар, евро и йену.
Переход России на рубли в расчетах за газ со странами Запада может заставить их поставлять нам свои товары за рубли, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» академик РАН Александр Некипелов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о переводе на рубли оплаты за газ, поставляемый в недружественные страны. По его словам, это значит отказ от использования в таких расчетах «всех скомпрометировавших себя валют». Некипелов заявил, что решение требует уточнений.
«Это шаг в абсолютно верном направлении, а детали могут уточняться. Для нас было бы лучше всего, если бы они свои рубли зарабатывали за счет поставок товаров на наш рынок. Я сторонник этого решения, вопрос только в том, почему это относится только к недружественным странам. Также не до конца ясен вопрос о доступе на валютный рынок», - сказал Некипелов.
По его мнению, западные валюты не должны котироваться в России.
«Я считаю, что надо переводить торговлю в рубли, возможно, в юани или рупии, и вообще не котировать доллары, евро и йену на российском валютном рынке. В моем представлении, надо прекратить сделки в соответствующих валютах, потому что непонятно, зачем их набирать в условиях, когда возможности их использования ограничены, а в любой момент могут быть полностью исключены», - пояснил академик.
Некипелов также отметил, что цена на газ в Европе все равно будет привязана к доллару и евро.
«Цена на газ в любом случае будет связана с мировыми ценами. Если перестать котировать у нас на рынке американскую, европейскую и японскую валюту, это не значит, что не будет кросс-курса к этим валютам. Вопрос в том, насколько нам нужно сегодня сохранять у себя такой актив, перспективы использования которого неизвестны, а половину наших резервов в этих валютах итак уже заморозили и судьба их не ясна. Есть ли смысл дополнительно зарабатывать? Мы же не собираемся подарки делать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, завкафедрой прикладной экономики НИТУ МИСиС Александр Алексахин допустил в беседе с НСН, что на рубли будут переведены и расчеты за нефть.
«Думаю, что это только начало, посмотреть, как что получится, а потом и к нефти придут постепенно», - сказал Алексахин.
При этом он объяснил, как Россия не лишается валютной выручки, продавая газ за рубли.
«Почему лишается? Они же покупают рубли за валюту, а потом возвращают нам эти рубли, как оплату», - пояснил эксперт.
Президент России Владимир Путин заявил, что в сложившихся условиях «совершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла».
При этом он заверил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с ранее заключенными контрактами, добавив, что «изменения коснутся только валюты платежа, которая меняется на российские рубли».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
- В Минобороны РФ заявили, что Киев не соблюдает правила содержания военнопленных
- В России могут разрешить трудоустраиваться на нескольких работах
- Минпромторг: Ситуация с поставкой бумаги должна стабилизироваться к апрелю
- «Откровенный разговор»: Джонсон обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине
- Киберспортивный клуб Team Spirit временно переезжает из России в Сербию
- В Совфеде заявили, что акционерам Meta* не грозит уголовное наказание
- Мединский заявил, что украинская сторона затягивает переговоры
- СМИ: Русский может стать официальным языком ФИФА
- Адвокат: депутат Рашкин договорился о покупке лося
- «Двери открыты»: Турция готова принять компании, ушедшие с российского рынка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru