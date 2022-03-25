«Они хорохорятся»: Медведев оценил возможность отказа Европы от российского газа
Европа «хорохорится», говоря о возможности отказаться от газа из России, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик заявил в интервью РИА Новости и RT.
Как отметил Медведев, «пока покупают, пусть покупают».
«Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся», — подчеркнул зампред Совбеза.
Ранее на фоне антироссийских санкций президент Владимир Путин поручил перевести в рубли расчеты за газ с недружественными странами. Ряд европейских государств заявили, что не намерены платить за топливо в российской валюте. Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что оплата в рублях неприемлема, поскольку это нарушает антироссийские санкции ЕС, отмечает телеканал «360».
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