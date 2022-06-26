В Эстонии оценили ущерб от прекращения импорта из России и Белоруссии

От полного прекращения Эстонией импорта товаров из России и Белоруссии больше пострадают логистическая, металлургическая и деревообрабатывающая отрасли страны. Об этом сообщили в эстонском Центре мониторинга развития.

Аналитики подсчитали, что в этой ситуации эстонские предприятия будут вынуждены переплатить €860 миллионов, причем большая часть из этих расходов пойдет на транспортную сферу.

По данным исследования, к сложностям при замещении российской и белорусской продукции относится отсутствие избытка предложения, приводящее к росту цен на товары. К тому же отмечается, что изменение цепочек поставок приводит к увеличению расходов компаний, что потребует поддержания больших запасов для снижения рисков.

В ЕП признали победу России по вопросу транзита в Калининград через Литву

Представители центра считают, что из-за замены товаров из России и Белоруссии продукцией из других стран расходы предприятий химпромышленности вырастут на 23%, деревообрабатывающей отрасли - на 28%, логистической сферы - на 31%, а металлургии - на 63%.

Ранее депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что вопрос с запретом Литвы на транзит товаров в Калининград необходимо решать с помощью армии и флота, иначе будет еще хуже.

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ФОТО: РИА Новости
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