«Уже проходили!»: Новые санкции против 13 российских банков назвали бесполезными
В случае отмены санкций США против российских банков ограничения ЕС потеряют значение, отметил в эфире НСН Александр Пушко.
Санкции Евросоюза против еще 13 российских региональных банков никак не повлияют на систему, поскольку уже давно существуют технологии обхода таких ограничений, заявил замдиректора Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Александр Пушко в разговоре с НСН.
Ранее главы МИД ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России. В санкционный список внесли 48 физлиц и 35 организаций. Кроме того, в частности, ЕС объявил об отключении от SWIFT еще 13 региональных российских банков, «которые считаются важными для российской финансовой и банковской систем». Пушко отметил, что ограничения не повлекут за собой новых угроз для системы.
«Ряд банков значимы для наших западных непартнеров в транзакциях, поэтому они, безусловно, есть. То, что сейчас происходит – это игра. Вроде бы хотят и наказать, но на самом деле все это давно проходили, и многие банки имеют альтернативные каналы организации платежей и так далее. Поэтому эта мера мало что может изменить. Отключение этих 13 банков не повлияет никак на систему. Уже прошел период адаптации. Ничего нового, более существенного с точки зрения угроз для нашей банковской системы это не предоставляет. Те банки, которые уже отключены, успешно организовали альтернативные каналы организации платежей. Поэтому технология, как это все дело обходить, существует», - сказал Пушко.
Он также отметил, что транзакции с европейскими банками все еще проходят, но в небольшом количестве.
«Транзакции есть, но не такие большие. Дело в том, что Еврокомиссия не столько пытается ущемить возможности банковского сектора, сколько навредила бизнесу… Это различные запреты поставок той или иной продукции, уход с российского рынка ключевых производителей и так далее. Поэтому потоки товарооборота существенно снизились. Но с другой стороны, это означает, что и потоки платежей тоже снизились. Другое дело, что есть какие-то альтернативные системы закупок продукции и так далее. Мы же видим, что и в наших торговых сетях, и для промышленного производства есть достаточно много товаров и комплектующих, которые имеют происхождение из Европы, они поставляются через посредников. И такой канал продвижения товаров, а значит и оплаты, существует», - указал собеседник агентства.
Кроме того, Пушко заявил, что в случае отмены санкций США против российских банков ограничения ЕС не будут иметь значения.
«С точки зрения платежной инфраструктуры существенного значения санкции Евросоюза не играют. Потому что система SWIFT – это по сути дела система, которая работает в основном в долларовом сегменте, полностью подконтрольная США. В случае, если США пойдут на отмену санкций для российских банков, валюта расчета будет в основном американский доллар. Евро не будет востребовано в этом плане. Хорошо ли это будет для евроэкономики? С моей точки зрения, не очень», - добавил Пушко.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что часть санкций против России, введенных странами Запада в последнее время, могут отменить после урегулирования украинского конфликта. По его словам, те ограничительные меры, что были введены в результате боевых действий, начавшихся в феврале 2022 года, станут поводом для обсуждений, при этом Евросоюзу тоже придется пересмотреть свою санкционную политику, передает «Радиоточка НСН».
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