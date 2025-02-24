«Уже проходили!»: Новые санкции против 13 российских банков назвали бесполезными

Санкции Евросоюза против еще 13 российских региональных банков никак не повлияют на систему, поскольку уже давно существуют технологии обхода таких ограничений, заявил замдиректора Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Александр Пушко в разговоре с НСН.

Ранее главы МИД ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России. В санкционный список внесли 48 физлиц и 35 организаций. Кроме того, в частности, ЕС объявил об отключении от SWIFT еще 13 региональных российских банков, «которые считаются важными для российской финансовой и банковской систем». Пушко отметил, что ограничения не повлекут за собой новых угроз для системы.