Лавров: РФ не обсуждает тему снятия санкций в рамках переговоров по Украине

Россия не обсуждает тему снятия санкций в рамках переговоров по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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На пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР он отметил, что Москва по-прежнему считает санкции грубейшим нарушением заложенных Западом принципов.

«Мы исходим из того, что это грубейшее нарушение всех тех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику», - заключил Лавров.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не ведёт переговоры с американской стороной по вопросу снятия экономических санкций с России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
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