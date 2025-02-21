Лавров: РФ не обсуждает тему снятия санкций в рамках переговоров по Украине
Россия не обсуждает тему снятия санкций в рамках переговоров по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР он отметил, что Москва по-прежнему считает санкции грубейшим нарушением заложенных Западом принципов.
«Мы исходим из того, что это грубейшее нарушение всех тех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику», - заключил Лавров.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не ведёт переговоры с американской стороной по вопросу снятия экономических санкций с России, сообщает RT.
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