СМИ: В Петербурге начали ограничивать продажу бензина
До Санкт-Петербурга добрались проблемы с нехваткой бензина, которые ранее затронули ряд регионов России, сообщает «Фонтанка».
Инцирмания об ограничениях на продажу топлива на отдельных АЗС стали поступать в конце прошлой недели. «Киришиавтосервис» — сеть АЗС расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинеф» — установила лимит не более 50 литров на один чек. Ограничения появились на некоторых заправках «Роснефти», однако их размер — 95 литров на одного владельца автомобиля. Наиболее сложная ситуация наблюдается с бензином марки АИ-95.
Ранее глава Крыма заявил, что на полуострове ввели талоны на бензин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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