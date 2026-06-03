СМИ: В Петербурге начали ограничивать продажу бензина

Инцирмания об ограничениях на продажу топлива на отдельных АЗС стали поступать в конце прошлой недели. «Киришиавтосервис» — сеть АЗС расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинеф» — установила лимит не более 50 литров на один чек. Ограничения появились на некоторых заправках «Роснефти», однако их размер — 95 литров на одного владельца автомобиля. Наиболее сложная ситуация наблюдается с бензином марки АИ-95.

Ранее глава Крыма заявил, что на полуострове ввели талоны на бензин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

