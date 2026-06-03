СМИ: В Петербурге начали ограничивать продажу бензина

До Санкт-Петербурга добрались проблемы с нехваткой бензина, которые ранее затронули ряд регионов России, сообщает «Фонтанка».

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Инцирмания об ограничениях на продажу топлива на отдельных АЗС стали поступать в конце прошлой недели. «Киришиавтосервис» — сеть АЗС расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинеф» — установила лимит не более 50 литров на один чек. Ограничения появились на некоторых заправках «Роснефти», однако их размер — 95 литров на одного владельца автомобиля. Наиболее сложная ситуация наблюдается с бензином марки АИ-95.

Ранее глава Крыма заявил, что на полуострове ввели талоны на бензин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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