Третья форма денег: В ЦБ увидели преимущества цифрового рубля
Управляемая валюта подойдет для контроля социальных выплат, заявил финансист Эльман Мехтиев.
Введение в России цифрового рубля позволит государству контролировать социальные выплаты, адресность их получения, а также сократить средства на обслуживание соцподдержки, заявил зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на экспертов сообщило, что цифровой рубль может стать доступным для россиян до конца 2022 года, поскольку первые этапы его тестирования банками прошли успешно.
«Центробанк заявляет, что цифровой рубль – это третья форма денег, не наличная и не безналичная, а цифровая. Если брать криптовалюты, то они возникли как ответ на кризис 2008 года и на недоверие к банковской системе. В случае с цифровыми валютами Центробанка, это попытка создать технологический феномен, который должен будет конкурировать с криптовалютами. При том, что у криптовалют, безусловно, есть огромные риски, для них экономика еще не созрела. Возможно, что будут использовать другие преимущества цифровой валюты. Прежде всего, это контролируемость расходования и адресность получения. Например, если нужны контролируемые соцвыплаты, и они должны идти на определенные цели, то цифровой рубль одно из самых лучших технологических решений», - сказал Мехтиев.
По его словам, если в стране введут цифровой рубль, то, к примеру, при получении соцвыплат на ребенка, россияне не смогут потратить эти средства на другие нужды.
«Например, вы должны получить выплату на одежду для ребенка для школы. Вы получите 10 тысяч рублей, но не факт, что вы их на это потратите. В случае цифрового рубля, возможно заложить такой механизм, когда эти деньги вы сможете потратить только на одежду. Одно из свойств таких цифровых валют в том, что они могут быть управляемыми и по сроку валидности, их нужно потратить строго в указанный срок», - сказал Мехтиев.
Финансист отметил, что мировой опыт показывает успешное использование цифровой валюты в качестве компенсаций или соцподдержки. При этом Мехтиев подчеркнул, что цифровой рубль рассматривается как обеспечение технологической безопасности России в текущих условиях.
«В Китае был опыт, когда госслужащим, которым полагается компенсация за проезд в общественном транспорте, вместо денежных средств выделялись цифровые юани. Но они могли потратить их только на проезд на определенном виде транспорта. В этом ключе, действительно, сейчас есть необходимость у государства с одной стороны сократить средства, которые тратятся на соцподдержку, а с другой стороны сделать их действительно адресными. Такую цель можно достичь и без цифрового рубля, но цифровая валюта сейчас рассматривается как обеспечение технологической безопасности в рамках национальной экономики в текущих условиях», - заключил Мехтиев.
В середине февраля Банк России сообщил о начале тестирования платформы цифрового рубля, в котором пожелали участвовать 12 банков. Отмечалось, что первые переводы в цифровой валюте между гражданами были проведены успешно. По данным регулятора, планируется, что Банк России будет эмитентом цифровых рублей и оператором платформы. Финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что цифровой рубль не сможет решить проблемы, которые были вызваны санкциями.
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