Третья форма денег: В ЦБ увидели преимущества цифрового рубля

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на экспертов сообщило, что цифровой рубль может стать доступным для россиян до конца 2022 года, поскольку первые этапы его тестирования банками прошли успешно.

«Центробанк заявляет, что цифровой рубль – это третья форма денег, не наличная и не безналичная, а цифровая. Если брать криптовалюты, то они возникли как ответ на кризис 2008 года и на недоверие к банковской системе. В случае с цифровыми валютами Центробанка, это попытка создать технологический феномен, который должен будет конкурировать с криптовалютами. При том, что у криптовалют, безусловно, есть огромные риски, для них экономика еще не созрела. Возможно, что будут использовать другие преимущества цифровой валюты. Прежде всего, это контролируемость расходования и адресность получения. Например, если нужны контролируемые соцвыплаты, и они должны идти на определенные цели, то цифровой рубль одно из самых лучших технологических решений», - сказал Мехтиев.