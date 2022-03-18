Газпромбанк создал собственный платежный сервис

Газпромбанк объявил о запуске платежного решения GazpromPay. С его помощью можно будет оплачивать покупки в интернет-магазинах с любых банковских карт. Также пользователи через сервис смогут выпустить и пополнить виртуальную карту, говорится в сообщении кредитной организации.

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Сервис доступен на любых смартфонах и устройствах. Его не придется скачивать в виде отдельного приложения, чтобы использовать - достаточно на странице оплаты в интернет-магазине выбрать оплату через GazpromPay, зарегистрироваться и привязать к сервису существующие карты любого банка или выпустить виртуальную карту.

Платежный сервис уже работает на сайтах некоторых интернет-магазинов.

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ФОТО: lenta.ru
ТЕГИ:Банк
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