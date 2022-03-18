Газпромбанк создал собственный платежный сервис

Сервис доступен на любых смартфонах и устройствах. Его не придется скачивать в виде отдельного приложения, чтобы использовать - достаточно на странице оплаты в интернет-магазине выбрать оплату через GazpromPay, зарегистрироваться и привязать к сервису существующие карты любого банка или выпустить виртуальную карту.

Платежный сервис уже работает на сайтах некоторых интернет-магазинов.

Ранее стало известно, что мировые криптобиржи одна за другой начали блокировать аккаунты и счета жителей России из-за западных санкций. Ограничения коснулись даже клиентов крупнейших площадок Binance и Coinbase.



