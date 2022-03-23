«Не в обозримом будущем»: Введение цифрового рубля в 2022 году назвали утопией
Цифровой рубль не сможет решить проблемы, вызванные санкциями, да и пока не понятно, что это вообще такое, сказал НСН Владимир Левченко.
Финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» скептически отнесся к информации, что до конца года в России может быть введен цифровой рубль.
Ранее агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на экспертов, что цифровой рубль может стать доступным для россиян до конца 2022 года, поскольку первые этапы его тестирования банками прошли успешно.
«Я пока не вижу, что это возможно сделать в обозримом будущем. Еще толком не понятно, что такое цифровой рубль, никто этого не знает, и чем он отличается от обычного рубля. Мы не знаем, что это за цифровая валюта и какие проблемы пытаются этим решить. Сначала это нужно озвучить, а я такого не слышал ни разу от слова совсем. Более того, нет хоть какого-то опыта внедрения цифровых валют Центробанком», - сказал Левченко.
В качестве примера он привел ситуацию в Китае, где громко кричали о тестировании цифровой валюты.
«Китай уже несколько раз пытался это сделать, проводил тестирование, но после всех этих громогласных заявлений мы ничего не слышали. Скорее всего, что-то там не так и эти тестирования были провальными. Если бы они были хорошими, мы бы об этом услышали, значит до этого еще, мягко говоря, далеко», - добавил аналитик.
По его мнению, цифровой рубль не сможет решить проблемы, вызванные санкциями.
«Если те партнеры, которые, как раньше говорили, "товарищи, которые нам уже совсем не товарищи", не хотят с нами работать и принимать оплату неважно в какой валюте, чем здесь цифровой рубль-то поможет?» - недоумевает Левченко.
Он также указал на «вредоносные» действия Банка России в этой сфере.
«Мы видели мощнейшие вредоносные действия Центробанка за последние месяцы, которые просто разрушают и нашу финансовую систему, и фондовый рынок, и экономику. Это выражалось и в потере огромной доли резервов, и в попытке запретить крипотвалюты прямо перед введением новых жестких санкций, и в абсолютно безосновательном закрытии торгов на российской бирже на длительное время. Кто там будет заниматься введением цифрового рубля, я не вижу», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В середине февраля Центробанк сообщил о начале тестирования платформы цифрового рубля, в котором пожелали участвовать 12 банков. Отмечалось, что первые переводы в цифровой валюте между гражданами были проведены успешно.
По данным регулятора, планируется, что Банк России будет эмитентом цифровых рублей и оператором платформы. Клиенты будут открывать цифровые кошельки и проводить по ним операции на этой платформе через финансовые организации. При этом доступ к цифровому кошельку будет возможен через приложение любого банка.
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