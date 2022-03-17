«Это может быть интересно»: Счетная палата проведет проверку в Банке России

Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков спросил его, изучали ли аудиторы риски размещения Центральным банком золотовалютных резервов и средств ФНБ в недружественных странах.

По его словам, тема размещения золотовалютных резервов государства в иностранные ценные бумаги вызывает вопросы у населения и у депутатов.

Аудитор ответил, что в последние время ЦБ снижал долю российских активов в недружественных юрисдикциях, но видимо делал это не особенно активно.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1» сообщил, что порядка $300 миллиардов золотовалютных резервов ЦБ оказались заморожены из-за санкций.

