«Это может быть интересно»: Счетная палата проведет проверку в Банке России
Счетная палата РФ уже в июне готова приступить к проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка России, заявил в комитете Госдумы по финрынку аудитор Алексей Саватюгин, сообщает «Интерфакс».
По словам аудитора, согласно действующему законодательству решение о проведении анализа деятельности ЦБ принимает Национальный финансовый совет, затем Госдума должна поручить Счетной палате провести такую проверку.
Он напомнил, что последний раз Центробанк проверяли в 2019 году.
«10 декабря 2021 года НФС принял решение, теперь мы ждем решения Госдумы, если вы нам поручите, то мы готовы сразу после годового отчета в мае, в июне приступить к анализу финансово-хозяйственной деятельности ЦБ. Это может быть интересно», - отметил Саватюгин.
Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков спросил его, изучали ли аудиторы риски размещения Центральным банком золотовалютных резервов и средств ФНБ в недружественных странах.
По его словам, тема размещения золотовалютных резервов государства в иностранные ценные бумаги вызывает вопросы у населения и у депутатов.
Аудитор ответил, что в последние время ЦБ снижал долю российских активов в недружественных юрисдикциях, но видимо делал это не особенно активно.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1» сообщил, что порядка $300 миллиардов золотовалютных резервов ЦБ оказались заморожены из-за санкций.
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