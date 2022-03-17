«Это может быть интересно»: Счетная палата проведет проверку в Банке России

Счетная палата РФ уже в июне готова приступить к проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка России, заявил в комитете Госдумы по финрынку аудитор Алексей Саватюгин, сообщает «Интерфакс».

По словам аудитора, согласно действующему законодательству решение о проведении анализа деятельности ЦБ принимает Национальный финансовый совет, затем Госдума должна поручить Счетной палате провести такую проверку.

Он напомнил, что последний раз Центробанк проверяли в 2019 году.

«10 декабря 2021 года НФС принял решение, теперь мы ждем решения Госдумы, если вы нам поручите, то мы готовы сразу после годового отчета в мае, в июне приступить к анализу финансово-хозяйственной деятельности ЦБ. Это может быть интересно», - отметил Саватюгин.

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Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков спросил его, изучали ли аудиторы риски размещения Центральным банком золотовалютных резервов и средств ФНБ в недружественных странах.

По его словам, тема размещения золотовалютных резервов государства в иностранные ценные бумаги вызывает вопросы у населения и у депутатов.

Аудитор ответил, что в последние время ЦБ снижал долю российских активов в недружественных юрисдикциях, но видимо делал это не особенно активно.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1» сообщил, что порядка $300 миллиардов золотовалютных резервов ЦБ оказались заморожены из-за санкций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаПроверкаЦентробанкСчетная Палата
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