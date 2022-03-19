Социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6 процента с 1 апреля
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 8,6% в 2022 году. Соответствующее постановление правительства уже опубликовано, сообщает пресс-служба Минтруда.
«Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 миллиарда рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет порядка четырех миллионов граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению», — цитирует сообщение Минтруда РИА Новости.
В Минтруда напомнили, что получателями социальных пенсий являются граждане, у которых не хватило трудового стажа для получения страховой пенсии.
Ежегодно индексация социальных пенсий производится 1 апреля — с учетом темпов роста прожиточного минимума (ПМ) пенсионера за прошлый год.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что на данный момент необходимо определить источник финансирования для увеличения пенсий, МРОТ и остальных выплат.
«Президент Владимир Путин четко дал поручение правительству рассмотреть и определить, учитывая инфляцию, как увеличить социальные выплаты, пенсии, МРОТ. Сегодня у правительства есть все полномочия для оперативной корректировки параметров. Необходимо только определить источник финансирования. У нас есть подушка безопасности – это Фонд национального благосостояния. Сейчас необходимо быстро понять, какая у нас реальная инфляция. Мы видим, что у нас лихорадит рынок: некоторые цены подскакивают, падают, есть ажиотажный спрос. Необходимо определить реальные индексы инфляции исходя именно из того, как изменились цены на продукты, лекарства и товары первой необходимости. Тогда уже можно будет индексировать. Решение президента ожидаемо и востребовано», - сказал Нилов.
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