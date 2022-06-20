Первый вице-премьер Белоусов рассказал о работе по возвращению рубля к оптимальным уровням

«Что касается оптимального курса, то более или менее консенсусное мнение, что это курс в диапазоне 70—80 рублей за доллар», — подчеркнул Белоусов.

По словам первого зампреда правительства, за этот вопрос отвечает Банк России. Белоусов отметил, что власти рассчитывают на совместную работу с ЦБ в интересах реализации возвращения рубля к оптимальному курсу, и выразил надежду на скорейшее решение этой задачи, пишет RT.

Ранее первый вице-премьер заявлял, что рубль получил слишком сильное укрепление на фоне дефляции и высоких процентных ставок, напоминает РИА ФАН. По словам Белоусова, около 60 рублей за доллар — это «слишком крепкий курс».

