Доллар на Московской бирже опустился ниже 53 рублей

Курс доллара в среду в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 53 рублей, свидетельствуют данные площадки.

Доллар упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года

К 10:28 мск американская валюта потеряла 89 копеек, курс составлял 52,89 рубля, отмечает RT. В свою очередь, евро опустился до 55,06 рубля.

По состоянию на 10:40 курс доллара поднялся до отметки 53,08 рубля, евро — 55,28 рубля.

Накануне доллар снижался до 54,29 рубля, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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