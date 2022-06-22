Доллар на Московской бирже опустился ниже 53 рублей
22 июня 202210:58
Курс доллара в среду в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 53 рублей, свидетельствуют данные площадки.
К 10:28 мск американская валюта потеряла 89 копеек, курс составлял 52,89 рубля, отмечает RT. В свою очередь, евро опустился до 55,06 рубля.
По состоянию на 10:40 курс доллара поднялся до отметки 53,08 рубля, евро — 55,28 рубля.
Накануне доллар снижался до 54,29 рубля, напоминает «Свободная пресса».
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22 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru