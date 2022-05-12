ЦБ РФ: cанкции против России сохранятся до 2024 года
Введенные ограничительные меры в отношении России сохранятся на всем прогнозном горизонте до 2024 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на доклад Банка России.
Речь идет об экспорте и импорте товаров. «Банк России исходит из того, что уже введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию (включая решения, принятые отдельными компаниями) сохранятся на всем прогнозном горизонте», — следует из сообщения регулятора.
Как считают в Центробанке РФ, на мировые товарные рынки, скорее всего, будет влиять общая неопределенность, а также ограничения на российский экспорт. На этом фоне цены будут оставаться на повышенном уровне.
При этом основные товары российского экспорта будут реализовываться со скидкой.
Государства во всем мире, особенно в Латинской Америке и Африке, страдают от последствий конфликта вокруг Украины и ограничительных мер в отношении России, сообщил президент Аргентины Альберто Фернандес.
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