ЦБ РФ: cанкции против России сохранятся до 2024 года

Речь идет об экспорте и импорте товаров. «Банк России исходит из того, что уже введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию (включая решения, принятые отдельными компаниями) сохранятся на всем прогнозном горизонте», — следует из сообщения регулятора.

Как считают в Центробанке РФ, на мировые товарные рынки, скорее всего, будет влиять общая неопределенность, а также ограничения на российский экспорт. На этом фоне цены будут оставаться на повышенном уровне.

При этом основные товары российского экспорта будут реализовываться со скидкой.

Государства во всем мире, особенно в Латинской Америке и Африке, страдают от последствий конфликта вокруг Украины и ограничительных мер в отношении России, сообщил президент Аргентины Альберто Фернандес.

