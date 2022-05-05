«Уйдут годы»: Аналитик объяснил, почему «Газпром» не сможет газифицировать Северо-Запад РФ
Аналитик Игорь Юшков в эфире НСН отметил, что «Газпром» намерен обеспечить газом Северо-западный регион России, чтобы компанию не обвиняли в простаивании «Северного потока – 2».
В России хватит газа и на экспорт, и на внутренний рынок, но Северо-Запад страны негазифицирован, а на его благоустройство уйдут годы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее СМИ сообщили, что «Газпром» задействует мощности проекта «Северный поток – 2» для газоснабжения регионов Северо-Запада России. Юшков считает, что пока невозможно сказать, будет ли полностью запущен этот газопровод.
«Половина эксплуатации – это требование третьего энергопакета, так называемая газовая директива. Это комплекс антимонопольных мер, согласно которым один поставщик не может запустить больше 50% мощностей газопровода, чтобы оставить вторую половину для конкурирующих компаний. В принципе, если соблюдать это условие, то получается, что 50% мощностей и так не могут быть использованы. Потому что у нас по федеральному закону об экспорте газа, только «Газпром» может экспортировать трубопроводный газ. Получается, что из России заполнить «Северный поток – 2» по нашему нынешнему законодательству никто кроме «Газпрома» не может, а со стороны европейцев - принять больше 50% мощностей с одного поставщика. Поэтому даже если они разрешат загружать «Северный поток -2», то в любом случае «Газпром» сможет загрузить только половину», - объяснил он.
При этом, по его словам, до полной реализации плана по газификации Северо-Запада России пройдет несколько лет.
«Не надо ожидать, что «Газпром» повернет вентиль, и газ пойдет на внутренний рынок, потому что наш Северо-Запад не газифицирован. Более-менее в последние годы подтянулась Ленинградская область, а Мурманская область, Карелия, Коми – вообще все без газа. Там нет газотранспортной системы. Поэтому там надо строить газопроводы, а на это уйдет несколько лет. В любом случае даже имеющаяся инфраструктура «Северного потока – 2» для внутреннего рынка заработает только через несколько лет, по мере того, как «Газпром» будет строить ответвления хотя бы на крупные города, а там будут создаваться условия для потребления газа», - рассказал Юшков.
В то же время аналитик уверил, что у «Газпрома» хватит газа и на внутренний рынок, и на экспорт.
«Компания пытается выжать какую-то пользу из сложившейся ситуации, чтобы трубы не валялись просто так, поэтому и заявляет о газификации. Хотя в принципе одно не исключает другое, потому что у «Газпрома» предостаточно ресурсной базы. Поэтому он может спокойно поставлять газ и на внутренний рынок, и на экспорт. У нас нет проблемы с добычей газа, у нас проблемы с его реализацией. Пока «Газпром» пытается уйти от обвинений в том, что построил газопроводы, а они просто так лежат в земле», - заключил Юшков.
Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Нигерия пытается набить себе цену в потенциальных переговорах с ЕС о поставках газа, говоря о заинтересованности России в строительстве нового газопровода.
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