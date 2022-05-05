«Уйдут годы»: Аналитик объяснил, почему «Газпром» не сможет газифицировать Северо-Запад РФ

При этом, по его словам, до полной реализации плана по газификации Северо-Запада России пройдет несколько лет.

«Не надо ожидать, что «Газпром» повернет вентиль, и газ пойдет на внутренний рынок, потому что наш Северо-Запад не газифицирован. Более-менее в последние годы подтянулась Ленинградская область, а Мурманская область, Карелия, Коми – вообще все без газа. Там нет газотранспортной системы. Поэтому там надо строить газопроводы, а на это уйдет несколько лет. В любом случае даже имеющаяся инфраструктура «Северного потока – 2» для внутреннего рынка заработает только через несколько лет, по мере того, как «Газпром» будет строить ответвления хотя бы на крупные города, а там будут создаваться условия для потребления газа», - рассказал Юшков.

В то же время аналитик уверил, что у «Газпрома» хватит газа и на внутренний рынок, и на экспорт.