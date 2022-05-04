«Легкий шантаж»: Аналитик объяснил «заинтересованность» РФ в газопроводе из Нигерии
Александр Фролов отметил в эфире НСН, что Нигерия пытается привлечь внимание ЕС на фоне заявлений о замещении России на газовом рынке.
Нигерия пытается набить себе цену в потенциальных переговорах с ЕС о поставках газа, говоря о заинтересованности России в строительстве нового газопровода, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Москва выразила желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы, сообщает Reuters со ссылкой на министра нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильву. По его словам, его офис посетили представители России на прошлой неделе.
«Это слова, которые ничем не подкреплены. Это слова, сказанные после того, как со стороны Еврокомиссии стали звучать высказывания о том, что будут вестись переговоры с Нигерией, Анголой, чтобы были увеличены поставки газа в Европу, чтобы сместили российский газ. Может ли это быть способом набить себе цену? Может ли это быть способом такого легкого шантажа Европейского Союза в стиле «а вы поторопитесь, и дайте нам побольше денег, тут очередь уже»? Я вас уверяю, так может быть. Это не российская сторона говорит о том, какой шикарный проект и направление. Это говорит некая сторона, которую делают важным игроком в деле замещения РФ. Попытка набить себе цену. Возможно, визит представителей из России действительно был, но я не думаю, что за этим визитом что-то стоит», - объяснил Фролов.
При этом ограниченный производственный потенциал Нигерии и внутренние проблемы не позволят стране стать значимой в «деле замещения поставок из России», отметил эксперт.
«Нигерия является хоть и заметным игроком в плане экспорта газа, но производит она порядка 50 миллиардов кубических метров газа в год – это совокупный объем производства. Там есть некие планы, которые касаются развития добычи, но многие планы упираются в простой факт: не вся территория Нигерии контролируется центральным правительством. В целом обстановка в этой стране не самая благополучная. Если брать поставки в Европу, из Нигерии в сжиженном виде поставляется до 30 миллиардов кубических метров. Потенциал не так велик, чтобы стать значимой величиной в деле замещения поставок из России. Большинство проектов, которые Европа планировала в области трубопроводных поставок газа из Африки, очень плохо закончились для тех стран, которые в этих проектах участвовали – я, конечно, говорю о Ливии», - добавил он.
Евросоюз намерен сотрудничать со странами Африки, в том числе - с Анголой, Нигерией и Сенегалом, в энергетической сфере, сообщает Bloomberg. Это должно сократить зависимость ЕС от импорта газа из России. Соглашение с африканскими странами о поставках топлива может быть выработано Еврокомиссией в конце июня.
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