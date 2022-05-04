«Легкий шантаж»: Аналитик объяснил «заинтересованность» РФ в газопроводе из Нигерии

Нигерия пытается набить себе цену в потенциальных переговорах с ЕС о поставках газа, говоря о заинтересованности России в строительстве нового газопровода, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Москва выразила желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы, сообщает Reuters со ссылкой на министра нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильву. По его словам, его офис посетили представители России на прошлой неделе.



«Это слова, которые ничем не подкреплены. Это слова, сказанные после того, как со стороны Еврокомиссии стали звучать высказывания о том, что будут вестись переговоры с Нигерией, Анголой, чтобы были увеличены поставки газа в Европу, чтобы сместили российский газ. Может ли это быть способом набить себе цену? Может ли это быть способом такого легкого шантажа Европейского Союза в стиле «а вы поторопитесь, и дайте нам побольше денег, тут очередь уже»? Я вас уверяю, так может быть. Это не российская сторона говорит о том, какой шикарный проект и направление. Это говорит некая сторона, которую делают важным игроком в деле замещения РФ. Попытка набить себе цену. Возможно, визит представителей из России действительно был, но я не думаю, что за этим визитом что-то стоит», - объяснил Фролов.

При этом ограниченный производственный потенциал Нигерии и внутренние проблемы не позволят стране стать значимой в «деле замещения поставок из России», отметил эксперт.