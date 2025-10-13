«Сказать, что это переломит ситуацию, потому что дропперы все сразу перестанут работать, клевать на эту удочку - немножечко наивно. Но этот антифрод дает свой эффект. Мы через банки, финмониторинг разъясняем молодым людям, что они становятся соучастниками очень серьезных преступлений, и поэтому это категорически недопустимо. Строго уголовно наказуемо, даже если ты объясняешь, что якобы потерял свою карточку или передал кому-то, потому что ты входишь в состав организованной группы через подобного рода деяния», - пояснил Тосунян.

Не только Сбербанк, но и другие банки довольно активно работают в этой антифродной программе.

«Они работают не первый месяц и не первый год через разъяснение того, чтобы дропперы не попадались на эту удочку, когда им за бесценок предлагают открыть счет и за какие-то пять тысяч рублей передать свою карточку другой, уже более организованной преступной группе», - добавил Тосунян.

В МВД ранее объяснили, как не попасть в базу дропперов.

