Мюзикл «Ожерелье России» установил национальный рекорд по числу участников
13 октября 202520:57
В концертном зале «Москва» состоялся этнографический мюзикл «Ожерелье России. Герои нашего времени», в котором на одной сцене выступили 795 детей-артистов.
Проект установил национальный рекорд как спектакль с наибольшим количеством участников, что было официально подтверждено экспертом Книги рекордов России.
В постановке приняли участие талантливые дети и подростки из 32 регионов страны.
Организаторы отметили, что мюзикл стал символом единства поколений и культурного многообразия России, передает «Радиоточка НСН».
