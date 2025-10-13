Мюзикл «Ожерелье России» установил национальный рекорд по числу участников

В концертном зале «Москва» состоялся этнографический мюзикл «Ожерелье России. Герои нашего времени», в котором на одной сцене выступили 795 детей-артистов.

Проект установил национальный рекорд как спектакль с наибольшим количеством участников, что было официально подтверждено экспертом Книги рекордов России.

В постановке приняли участие талантливые дети и подростки из 32 регионов страны.

Организаторы отметили, что мюзикл стал символом единства поколений и культурного многообразия России, передает «Радиоточка НСН».


