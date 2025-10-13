В Белгородской области мужчина погиб при ударе дрона по парковке предприятия

В селе Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области в результате удара беспилотника по парковке коммерческого предприятия погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте. Глава области выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что региональные власти окажут необходимую поддержку близким.

При атаке украинского дрона в Белгородской области ранен ребенок

Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
