В Белгородской области мужчина погиб при ударе дрона по парковке предприятия
В селе Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области в результате удара беспилотника по парковке коммерческого предприятия погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте. Глава области выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что региональные власти окажут необходимую поддержку близким.
Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.
Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
