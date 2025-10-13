СМИ: Трамп может встретиться с Зеленским в Вашингтоне 17 октября

Он указал, что за последние дни лидеры провели два телефонных разговора, в том числе на тему поставки на Украину крылатых ракет «Томагавк».

Также Миллер отметил, что на текущей неделе в Вашингтоне запланирована встреча украинской делегации с американскими коллегами.

Ранее Трамп заявил журналистам, что может обсудить вопрос возможных поставок «Томагавков» Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

