СМИ: Трамп может встретиться с Зеленским в Вашингтоне 17 октября
Президент США Дональд Трамп может встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября. Об этом со ссылкой на источники сообщил журналист британской газеты Financial Times Кристофер Миллер.
Он указал, что за последние дни лидеры провели два телефонных разговора, в том числе на тему поставки на Украину крылатых ракет «Томагавк».
Также Миллер отметил, что на текущей неделе в Вашингтоне запланирована встреча украинской делегации с американскими коллегами.
Ранее Трамп заявил журналистам, что может обсудить вопрос возможных поставок «Томагавков» Украине с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
