СМИ: Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

По данным RTL, экс-президента поместят в специальный блок для уязвимых заключенных, что должно обеспечить его безопасность. После помещения под стражу адвокаты смогут обратиться в апелляционный суд с просьбой об освобождении, на рассмотрение которой отводится до двух месяцев. Таким образом, при положительном решении суда Саркози может выйти на свободу до католического Рождества.

Расследование дела началось еще в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, согласно которым власти Ливии передали 50 миллионов евро на нужды избирательной кампании Саркози, передает «Радиоточка НСН».

