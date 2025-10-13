СМИ: Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября
Бывший президент Франции Николя Саркози 21 октября начнет отбывать тюремное наказание в парижской тюрьме Санте. Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на источники.
Суд Парижа 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы по делу о получении ливийского финансирования для его предвыборной кампании 2007 года.
По данным RTL, экс-президента поместят в специальный блок для уязвимых заключенных, что должно обеспечить его безопасность. После помещения под стражу адвокаты смогут обратиться в апелляционный суд с просьбой об освобождении, на рассмотрение которой отводится до двух месяцев. Таким образом, при положительном решении суда Саркози может выйти на свободу до католического Рождества.
Расследование дела началось еще в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, согласно которым власти Ливии передали 50 миллионов евро на нужды избирательной кампании Саркози, передает «Радиоточка НСН».
