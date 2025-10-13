В Москве задержали пьяного мужчину, напавшего на бригаду скорой помощи
В Москве полицейские задержали мужчину, проявившего агрессию в отношении медиков скорой помощи, прибывших на вызов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел утром 13 октября на Шипиловской улице. По предварительным данным, во время оказания медицинской помощи иностранный гражданин в состоянии опьянения начал нецензурно выражаться и повредил оборудование, находившееся в служебном автомобиле.
Полицейские доставили нарушителя в отдел для разбирательства. В отношении него составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.
В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение и определена мера пресечения, передает «Радиоточка НСН».
